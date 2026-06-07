Netrepeljivost između Jelene Karleuše i Severine prisutna je već neko vreme.

Loši odnosi i javne prozivke dve pevačice počeli su nakon što su se pojavile Severinine prepiske sa tadašnjim suprugom Jelene Karleuše , Duškom Tošićem.

Njihov već loš odnos dodatno je narušen zbog Severinine podrške antisrpskim protestima, zbog čega joj je pop diva u više navrata činjenicama "zapušila usta".

Na društvenim mrežama se sada pojavio snimak kada su Jelena i Severina bile na istom mestu, na koncertu Saše Matića, gde su obe bile njegove specijalne gošće.

Severina je stajala u hodniku kada je Karleuša prošla hodnikom, nakon čega joj se obratila:

- Srećno - poručila je Severina Karleuši tada sa osmehom na licu.

- Hvala, prijatno - odgovorio je neko iz Jeleninog tima, dok je pevačica potpuno zanemarila to što je Severina izgovorila, čak je nije ni pogledala.

Jelena Karleuša je tog 8. marta 2016. godine sa Sašom Matićem izvela njihov duet "Ne smem da se zaljubim u tebe", a Severina je pred beogradskom publikom zapevala pesmu "More tuge", koju u originalu izvodi sa Matićem.

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