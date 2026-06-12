Pevačica Barbara Bobak danas promoviše pesme sa svog novog albuma koji je nedavno objavila, te je otvoreno govorila o tome dokle je spremna da ide kada su u pitanju muzički spotovi.

Kako navodi, u novim vizuelnim projektima dopuštala je sebi različite kreativne i neobične ideje, pa je istakla da je za potrebe jednog kadra čak "fotokopirala zadnjicu", uz šalu da planira da te kopije podeli drugima.

-Odlučila sam da svi moji projekti počinju slovom B. To mi je ideja i tek sada ljudi to primećuju - rekla je Barbara.

Dodala je da su pojedini kadrovi iz spotova inspirisani njenim životnim situacijama.

-"Biro Bluda" je mesto gde se ljudi prijavljuju, a neki i "otpuštaju". Svako ko želi da se priključi mora da bude, naravno u šali kažem, "nenormalan" u pozitivnom smislu - izjavila je.

Barbara je istakla i da i dalje radi na svom vokalu i muzičkom izrazu.

-Idem na časove pevanja, radim na oblikovanju glasa i isprobavam različite žanrove. To je sasvim normalan proces - navela je ona.

"Fotokopirala sam zadnjicu"

Kako kaže, u njenom radu ne postoje stroge granice, jer voli da eksperimentiše i u muzici i u vizuelnom smislu.

-Uvek treba probati sve. Kada pogledaš moje spotove, to je prava "šizofrenija" u umetničkom smislu. Fotokopirala sam zadnjicu, radila sam razne stvari u spotovima i niko mi ne kaže da treba da stanem. Čak bih ljudima dala i tu fotokopiju ako žele, jer bih za dobar kadar uradila sve različite egzibicije - zaključila je pevačica.