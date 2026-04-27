Kako se već neko vreme šuška, očekuje se povratak Milana Stankovića na muzičku scenu.

Pevačica Jelena Karleuša je stigla na današnje snimanje nove emisije najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkovih zvezda", a tom prilikom prokomentarisala je ovu spekulaciju i otkrila nešto što se do sada nije znalo.

- Jedva čekam. Obožavam Milana, njegov glas, harizmu, pesme... Mislim da postoje oni koji ljudima poput Milana, koji su se povukli sa javne scene, koriste priliku oni koji ne zaslužuju da budu ovde. Ne pevaju svoje pesme, ne pevaju dobro, nemaju ni harizmu, ni talenat, ni iks faktor. Među pevačicama postoje one koje ne umeju ton da ubodu. Sve se svelo na najniže moguće grane - rekla je Jelena.

- Drago mi je da se ljudi poput Milana vraćaju, ja se nadam na velika vrata. Sarađivali smo na poslednjem albumu, Milan je ekstremno talentovan. Često se čujemo, stalno ga teram da se vrati i da mi piše pesme - nastavila je Karleuša, a potom otkrila da Grand nije dozvolio da Stanković sa njom snimi duetsku pesmu, pod nazivom "Insomnija".

- Mnogo bih volela duet sa njim. Tadašnja uprava Granda, Saša Popović i ekipa nisu dozvolili da snimi duet sa mnom. Nisam bila dobra za Grand - zaključila je pevačica pred našim kamerama.

Podsetimo, astrološkinja i novinarka redakcije Alo, još u decembru, otkrila nam je da zvezde otkrivaju povratak na scenu Milana Stankovića.

Alo/L.A.

