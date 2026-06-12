Brnabić je poručila da partnerstvo i međusobno poverenje Srbije i Venecijanske komisije traju još od perioda zajedničkog rada na izmenama Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa.

- Kao i uvek kada predstavljam Srbiju, danas mi je i na plenarnoj sednici Venecijanske komisije bila najveća čast da govorim u ime naše zemlje. Naše partnerstvo i uzajamno poverenje sa Venecijanskom komisijom datira od perioda kada smo zajedno radili na izmenama Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa - navela je Brnabić.

Istakla je da je Srbija posvećena vladavini prava, kao i izgradnji nezavisnog i efikasnog pravosuđa i samostalnog tužilaštva u interesu svih građana.

Prema njenim rečima, uz podršku Venecijanske komisije ponovo su pronađena najbolja rešenja za Srbiju.

- Posebno mi je drago što su članovi Venecijanske komisije pohvalili posvećenost i profesionalnost Srbije u ovom procesu. Radimo dalje u interesu Srbije, našeg naroda i svih naših građana. Živela Srbija! - poručila je Ana Brnabić.