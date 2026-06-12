U zabačenoj australijskoj pustinji, grad Kuladi traži novog vlasnika koji će istovremeno preuzeti uloge gradonačelnika, poštara, krčmara i upravnika motela. Sa samo dva preostala stanovnika i četvorokrevetnom kućom, ovaj mali grad nudi jedinstvenu priliku za život izvan gradske vreve, okružen mulga drvećem i beskrajnim nebom.

Kuladi je nekada bilo važno železničko čvorište, ali je promet opao kada je 1967. prestala železnička stanica da radi, a ovčarska industrija je polako gasila lokalnu ekonomiju. Danas, grad sa pablom, restoranom i prodavnicom mešovite robe čeka vlasnika spremnog da prihvati nekonvencionalan način života, ali i sve odgovornosti koje dolaze sa ovim neobičnim paketom – vlasništvo nad celim mestom.

Foxtrap Road House, jedina nekretnina koja čini jezgro grada, kupljena je 2023. godine, a broj stanovnika se računa po vlasnicima ovog biznisa. Nova osoba ili grupa koja kupi grad neće samo postati vlasnik nekretnine, već i lider zajednice, sa obavezama koje uključuju pripremu hrane, posluživanje pića, distribuciju pošte i vođenje motela.

Kerol Jarou, jedna od sadašnjih stanovnica, za „Gardijan“ objašnjava: „Hrana i pab su verovatno najvažniji poslovi. Takođe obavljamo dostavu pošte kao deo poštanske službe.“ Njena koleginica Džo Kornel planira da se penzioniše, što je otvorilo priliku da novi vlasnik preuzme vođenje grada.

Cena grada je 400.000 australijskih dolara, odnosno oko 243.000 evra, što ga čini pristupačnijim od mnogih nekretnina u Evropi. Kuladi se nalazi oko 800 kilometara od Brizbejna, a posetioci iz okolnih mesta i obližnjeg Šarlevila redovno dolaze da obiđu grad i podsete se starih vremena.

Beki Džejsman iz agencije „Charleville Real Estate“ ističe: „Foxtrap je ceo grad, i ako ga kupi grupa od četiri osobe, broj stanovnika će se udvostručiti.“ Preporučuje ga svima koji traže neobičan način života, od porodica čija su deca odrasla, do avanturista željnih potpunog uranjanja u mir i prirodu.

Kuladi nudi jedinstvenu kombinaciju ruralnog mira i društvenog života, jer prolazni putnici i lokalci održavaju grad živim. „Imamo mnogo prolaznog saobraćaja i mnogo divnih lokalaca. Zaista je sjajna zajednica, život je opušten“, kaže Kerol.

Za one koji sanjaju o neobičnom vlasništvu i kompletnom preuzimanju kontrole nad gradom, Kuladi predstavlja priliku koja se retko viđa – da u jednom potezu kupe dom, posao i gradsku vlast u jednom, piše Gardijan.