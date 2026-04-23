Pevač Milan Stanković navodno u najvećoj tajnosti priprema svoj veliki povratak na domaću muzičku scenu, a njegovi novi projekti bi svetlost dana trebalo da ugledaju na jesen ove godine.

Kako se saznaje, pevač je već duže vreme boravio u muzičkom studiju gde je otpevao dve nove numere, a odlučio je da se pobrine i za svoj izgled.

Pored muzičkog iznenađenja, Stanković je odlučio da potpuno promeni i svoj vizuelni identitet. Kako bi do septembra bio u vrhunskoj formi, odmah nakon vaskršnjeg posta počeo je rigorozno da trenira.

Angažovao je ličnog trenera i nutricionistu sa jasnim ciljem da smrša 15 kilograma. Kako bi ubrzao proces i postigao željeni izgled, Milan planira da se podvrgne i estetskim korekcijama za skidanje viška kilograma i oblikovanje tela, kao i tretmanima za smanjenje podbratka i ubrizgavanje botoksa radi ublažavanja bora.

Filmski spotovi, ali bez nastupa

Iako se vraća muzici, Milan Stanković za sada ne planira povratak nastupima niti davanje intervjua, jer se trenutno posvetio privatnom biznisu.

Njegova jedina želja je da se novim pesmama oduži fanovima za dugogodišnju podršku. Za ove numere planirano je snimanje visokobudžetnih spotova koji će biti osmišljeni kao dva mini-filma.

Njegovom povratku se posebno raduju koleginice koje su ga godinama nagovarale da ponovo zapeva, poput Vesne Zmijanac, Jelene Karleuše, Rade Manojlović...

Milanova bivša devojka, pevačica Rada Manojlović, nije krila sreću zbog ovih vesti, izjavivši da je oduševljena i da on nikada nije ni trebalo da odustaje od pevanja.

Podsetimo, astrološkinja i novinarka redakcije Alo, još u decembru, otkrila nam je da zvezde otkrivaju povratak na scenu Milana Stankovića.

