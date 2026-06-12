Poznata srpska književnica Isidora Bjelica preminula je 5. avgusta 2020. godine, a sećanje na nju ostaje neraskidivo povezano sa njenom dugom i iscrpljujućom borbom protiv raka jajnika.

Bolest joj je dijagnostikovana 2012. godine, nakon čega su joj uklonjeni jajnici, materica i trbušna maramica.

O svom tumoru govorila je na specifičan način, nazivajući ga "elegantnim samoubistvom", a tokom poslednjih godina života najviše je pisala i javno govorila upravo o svojoj borbi sa teškom bolešću.

-Pre dva meseca imala sam više od 70 metastaza u terminalnoj fazi na jetri i u grudnom košu. S obzirom na to da četvrti put bijem bitku, činilo se da su mi šanse nikakve. Sada je tumor marker dvocifren, a ne četvorocifren, i moji divni lekari iz bolnice se nadaju da ću na sledećem pregledu biti u remisiji. To je apsolutno čudo - istakla je u jednoj od svojih ispovesti.

Takođe je govorila i o svom duhovnom osloncu i načinu na koji se nosila sa bolešću:

-Ne razmišljam mnogo, trpim i molim se Gospodu, Majci Božjoj, Svetoj Petki i Svetom Nektariju da se desi čudo, protivno statistici. Mogu da dišem i spavam, što je predivno - rekla je Isidora, pa dodala:

"Tuga je ta koja je najkancerogenija"

-Nisam jela ni kobasice ni slaninu, niti pušila cigarete, niti pila alkohol. Tuga je ta koja je najkancerogenija, nje sam, nažalost, imala u velikim količinama - konstatovala je tada.

Bjelica se lečila i u inostranstvu, ali uprkos svim terapijama i naporima, bolest je na kraju bila jača.

Ipak, do samog kraja nije odustajala od borbe.

Alo/Blic