Voditeljka Suzana Mančić iza sebe ima osmogodišnji brak sa svojim prvim suprugom, Nebojšom Kunićem, nekadašnjim članom popularnog benda "Sedmorica mladih".

Njihova ljubavna priča započela je 1989. godine, iz dugogodišnjeg prijateljstva koje je vremenom preraslo u emotivnu vezu.

Iako je u brak ušla iz velike ljubavi, Suzana je kasnije isticala da je "ljubav kvarljiva roba".

Taj period njenog života bio je ispunjen izazovima, a u javnosti je govorila i o borbi sa depresijom i narušenim samopouzdanjem.

Kako je navodila, suprug ju je često omalovažavao, govoreći da je niko ne bi želeo da se nije udala za njega. Brak je okončan razvodom, ali su njihove ćerke Teodora i Natalija ostale njihova jedina i trajna povezanost.

Ponosna majka nedavno je imala lep povod za slavlje, njena starija ćerka Teodora izgovorila je sudbonosno "da".

Na venčanju je zablistala u uskoj venčanici sa dubokim šlicem i dugim velom, dok je njen izabranik bio u uniformi.

Suzana je imala posebnu ulogu da najavi ulazak mladenaca u restoran, nakon čega je usledio prvi ples uz čuvenu numeru Andree Bočelija "Con te partirò", kao i posebna plesna tačka.

Izgubila tri trudnoće

Podsetimo, pre nego što je dobila decu, prošla je kroz tri gubitka trudnoće, tokom kojih su joj lekari svaki put govorili da je nosila dečake.

Njena ispovest svedoči o dugoj borbi, emotivnim traumama i snazi koju je pokazala uprkos najtežim životnim okolnostima.

-Iako su mi lekari svaki put rekli da sam nosila dečaka, ne mogu sto odsto da verujem u to da su sve bili sinovi, jer je u našoj tradiciji prisutna želja za muškom decom. Međutim, moja želja za muškim detetom proistekla je iz sebičnog razloga. Jedinica sam i u životu sam morala da budem i muškarac i žena, da se sama borim protiv svih zabrana, roditeljskih, školskih, društvenih i čaršijskih - ispričala je ona.

Naglasila je da su joj gubici trudnoća bili posebno teški jer pre toga nije imala zdravstvenih problema.

-Za mene je to bilo nešto potpuno neshvatljivo, da ja, koja sam uvek bila zdrava mlada žena bez ikakvih tegoba, izgubim bebu prvi, pa drugi, pa treći put - navela je potom.

Prvi gubici i blizanačka trudnoća

Njena borba počela je prekidom prve trudnoće u trećem mesecu, kada je otkriveno da ima dvorogu matericu, što je predstavljalo medicinski faktor rizika za održavanje trudnoće.

Druga trudnoća donela je niz dramatičnih okolnosti.

Nakon komplikacija i kiretaže u drugom mesecu, otputovala je na muzički festival u Južnoafričku Republiku, gde je doživela izuzetno težak trenutak.

-Treće večeri boravka u Johanesburgu probudila sam se u lokvi krvi. Taj strah i bespomoćnost ne mogu da opišem. Uhvatila me je panika i pitala sam se da li ću umreti - prisetila se voditeljka.

Uz pomoć prijatelja, hitno je prebačena u ginekološku kliniku, gde je nakon pregleda doživela emotivni preokret.

-Tada je lekar okrenuo ekran ka meni i pokazao intaktni plod. U tom trenutku sam skočila sa stola, suze su mi tekle i od straha i od sreće, ali najviše od neverice. Shvatila sam da sam imala blizanačku trudnoću i da je drugi plod preživeo kiretažu - prisetila se voditeljka.

Nažalost, po povratku u Beograd izgubila je i to dete u četvrtom mesecu, što je opisala kao jedno od najtežih iskustava u životu.

Njena patnja dostigla je vrhunac tokom treće trudnoće, koja je stigla do šestog meseca. Iako je došlo do porođaja, beba nije preživela zbog nedovoljno razvijenih pluća, a lekari su joj odmah saopštili da nema nade.

-Mislila sam da ću umreti. Poslednju bebu izgubila sam u šestom mesecu trudnoće. Najteže je bilo kada su mi dali da potpišem umrlicu. To je bilo izuzetno surovo - priznala je s knedlom u grlu.

Nakon godina bola i borbe, ipak je uspela da se ostvari kao majka i ne dozvoli da je tragedije slome.

-To je bio istinski hod po mukama. Ali žena je, po svojoj prirodi, satkana da bude jaka, da rađa i da gubi. Vremenom sam u sebi izgradila takav stav i vodila se tom filozofijom - zaključila je za Hello.

Inače, Suzana Mančić danas uživa u skladnom braku sa bogatim Grkom, Simonom Ocomokosom.