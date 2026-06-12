Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 47. kolu igre Loto nije bilo dobitnika sedmice vredne 350.000 evra.

Izvučena je kombinacija brojeva 27, 7, 29, 28, 2, 18 i 15.

Ipak, sreća se osmehnula dvojici igrača koji su pogodili "šesticu", a dobitak u ovom kolu iznosio je 1.577.483 dinara.

Ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika glavne premije od 2.640.000 evra. Izvučeni su brojevi 19, 7, 25, 3, 21, 8 i 11.

Bez dobitnika prošlo je i izvlačenje Džoker igre, u kojoj se igralo za 490.000 evra. Izvučena kombinacija glasila je 6, 9, 0, 3, 8 i 3.

Nova prilika za osvajanje velikih premija očekuje igrače već u narednom kolu, koje je zakazano za utorak, 16. juna.