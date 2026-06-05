Gostujući u emisiji "Istina ili klik", pevačica Zorana Mićanović napravila je opštu pometnju na estradi kada je javno ogolila sistem iza kulisa "Granda" i priznala šta stoji iza odluke koja je promenila sve. Najveći šok u emisiji usledio je kada se pevačica osvrnula na svoj buran i iznenadni odlazak iz "Grand produkcije", zbog kojeg je danas u zvaničnom sudskom procesu.

- Ništa još ne znamo, advokati su uključeni u to sve, moji roditelji i saradnici učestvuju u svemu tome, pa tako da ne bih ni smela da iznosim neke detalje oko Granda. Kada se sve to završi, onda ćemo pričati o tome. Grand sam napustila zbog pojedinih menadžera. Bilo je tu i dobrih, ali s druge strane, taj sistem njihov meni nije odgovarao i nisam se slagala sa tim. Sve ostalo što se tiče Grand produkcije, emisija, dogovora, nikad nisam imala problem - otkrila je Zorana i priznala da je na sopstvenoj koži osetila šta znači tihi bojkot.

- Niko mi nije dao zvaničnu zabranu, ali ne idem u emisije, ne zovu me, i negde smatram da je to kao, zabranjeno. Oni znaju da sam ja tu, da sam prisutna da izbacujem pesme, ali prosto ljudi ne zovu jer znaju da sam u procesu suđenja. Nije me niko savetovao, zato što sam ja tu odluku donela preko noći i to uradila, a onda posle mene je gomila pevača izašla - otkrila je Zorana.

"Ko god da je bio u "Grandu" zna da je bio problem"

Pevačica se zatim osvrnula i na aktuelnu temu o kojoj su govorile Katarina Grujić i Andreana Čekić, da su menadžeri krivi za pojedine greške u njihovim karijerama, kao i da ih isti nisu "pogurali" kada su bile najtraženije.

- Apsolutno se slažem sa pričom Katarine Grujić i Andreane Čekić. Negde smatram da ako nemaš dobrog PR-a, dobrog menadžera, dobrog producenta, svoj tim ljudi koji će te savetovati, možeš da napraviš baš velike greške. Onda posle toga nema nekako povratka. Ko god da je bio u Grandu i radio sa menadžmentom njihovim, sa tim pojedincima, znaju da je bio problem - složila se pevačica. Ipak, uprkos suđenju, Zorana ističe da nema problem sa ljudima iz žirija i da bi danas opet uradila isto.

- Sa članovima žirija nemam nikakav problem, videla sam se skoro sa Anom Bekutom, ti ljudi nisu ništa lično krivi, oni samo tu rade. I danas da sam u muzičkom takmičenju, potpisala bih taj ugovor opet. Ja se ne kajem za bilo koji postupak. To je bio jedan lep period mog života, i ta saradnja koja se desila sa Milijem uvek će me vratiti na lepa sećanja - zaključila je Zorana za Alo!

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