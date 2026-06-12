Za sve one koji iz Srbije ovih dana putuju na letovanje u Grčku, u isti vikend pogodile su se tri stvari koje putnicima do krajnjih destinacija dodatno mogu usporiti putovanje, posebno onima koji će se uputiti na Halkidiki (Grčka). Gužve su neminovne, i to ne samo na graničnim prelazima, pa se savetuje svima da se naoružaju strpljenjem.

Naime, Nikana.gr je objavila važno obaveštenje za sve koji ovog vikenda putuju u Grčku, ka Halkidikiju i prolaze kroz Solun. Naime, očekuju se privremene izmene u saobraćaju od 10. do 14. juna zbog radova na obilaznici Soluna, poznatijoj kao Flyover. Putnici moraju biti spremni na to da će se pravila vožnje i rute menjati u hodu, a strpljenje će biti neophodan deo opreme za plažu ove godine.

Obilaznica se zatvara na 48 sati

Naime, tokom vikenda se očekuju najveće gužve.

Od petka, 12. juna u 23 sata, do nedelje, 14. juna u 23 sata, isti deo obilaznice biće potpuno zatvoren u oba pravca na čak 48 sati, pa se zbog toga očekuju veće gužve i usporen saobraćaj kroz sam grad Solun. Saobraćaj će biti preusmeren kroz grad, a kretanje će pratiti jasna saobraćajna signalizacija na terenu, tako da prema rečima stručnjaka nema razloga za veliku brigu ukoliko pažljivo pratite znake.

"Od koristi je aplikacija Flyover"

Direktor Jute Aleksandar Seničić za "Blic" kaže da u zavisnosti od toga gde se ide, oni koji budu išli na prvi prst Halkidikija mogu da se suoče sa gužvama.

Ali postoje alternativni putevi i aplikacija Flyover koja je besplatna i koja može da se skine i da se vidi trenutna situacija na putnim pravcima. Imaju tri pravca, jedan preko obilaznice, a dva pravca vode kroz centar grada koji je prilagođen za to. Kada je reč o tim pravcima, treba voditi računa i videti gde je najmanja gužva. Oni koji idu na drugi prst Halkidikija, eventualno na treći, mogu da razmotre i varijantu da idu preko Bugarske pa da se sa te strane uključe na auto-put za destinaciju na koju idu. Dakle, to su alternative koje treba da koriste, ali i da bolje pripreme putovanje nego što su to ranije radili - kaže Seničić.

Oni koji putuju ka Kavali, Asprovalti, Stavrosu i Vrasni nisu direktno pogođeni ovim zatvaranjima, pa mogu očekivati nešto lakši prolaz bez većih zadržavanja uzrokovanih radovima na Flyover projektu.

Smena putnika

Druga stvar koja može usporiti putovanje i povećati gužvu na granicama je smena putnika, koja se najčešće dešava početkom i polovinom meseca.

Iz jedne beogradske turističke agencije rekli su nam da je i ove godine Grčka najtraženija za letovanje srpskih turista.

"Interesovanje srpskih turista za Grčku je isto kao i prethodnih godina, nije opalo. Najviše se traže lokacije u Solunskoj i Olimpskoj regiji, takođe i regija Sveti Đorđe", rekli su nam iz turističke agencije.

Za one koji putuju autobusom, smena putnika je uglavnom na 10 dana.

"Sve zavisi koja je destinacija u pitanju pa se razlikuju i rotacije. Ne kreće se istim datumima, već u zavisnosti od regije. Neke su rotacije na okrugle datume - 10, 20. i 30. u mesecu, a neke su na 15 dana. Ima dosta regija, pa rotacije ne mogu biti istim danima", rekli su u agenciji.

"Očekuju se veće gužve na granici"

Aleksandar Seničić ističe da smo već ušli u turističku sezonu i nisu samo vikendi udarni već i okrugli datumi 10, 15, 20. i 25. u mesecu kada je smena turista.

To su uglavnom datumi kada će turisti masovno ići za Grčku. Ono što se sad od nas zahteva jeste malo strpljenja na graničnim prelazima, jer tu se očekuju nešto veće gužve. Nadamo se da će biti otvoreni svi prelazi i da će to dobro funkcionisati, odnosno kad dođe do gužvi da će se obustavljati novi EES sistem. Ali svakako i za prelaze postoje alternative. Ne moramo svi ići na Evzoni. Postoji i dojranski prelaz, prelaz Medžitlija. Dakle, to su dva prelaza koja su alternativa. Može se napraviti kratka pauza u Makedoniji i onda se bolje organizovati i videti gde je najmanja gužva u tom trenutku - ističe Seničić.

Počeo letnji raspust

Takođe, danas je počeo letnji raspust, tako da su mnoge porodice čekale ovaj dan kako bi sa decom otputovale na neku od grčkih destinacija koje u junu još nisu zatrpane turistima. Iz tog razloga gužve na graničnim prelazima mogu biti veće, ne samo zbog novog EES sistema i vikenda, već i zbog velikog broja turista koji će spas od žega potražiti u morskom ambijentu.

Ovo jeste jedan od onih vikenda kad se očekuju gužve jer se i škola završava pa će najveći broj ljudi krenuti put mora. Verujem da će mnogi na odmor krenuti već večeras ili sutra - kaže Aleksandar Seničić za "Blic".

Napominje da je zainteresovanost srpskih turista za odmor u Grčkoj kao i prošle godine i da se u novoj sezoni takođe očekuje da će oko milion Srba letovati u ovoj zemlji.