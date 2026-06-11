Direktor produkcije "Granda" Goran Šljivić organizovao je bajkovito svadbeno veselje za svog sina Dušana Šljivića i njegovu izabranicu Stašu.

Svečana ceremonija i gala proslava održane su u prestižnom restoranu, gde se okupilo oko 350 zvanica, među kojima su bili članovi porodice, prijatelji i poslovni saradnici.

Nakon što su izgovorili zavete na večnu ljubav, mlada je sa ponosom preuzela suprugovo prezime, te se od sada predstavlja i potpisuje kao Staša Šljivić.

Mladenci su, u dogovoru sa porodicom, odlučili da svoj važan dan obeleže na Zlatiboru, planini koju oboje vole i na koju redovno dolaze.

Lokacija je izabrana i zbog brojnih prijatelja koji tamo žive, što je dodatno olakšalo organizaciju okupljanja.

Ponosni otac mladoženje proveo je sedam dana na Zlatiboru kako bi se lično posvetio pripremi proslave.

Goran nije krio uzbuđenje i zadovoljstvo, ističući da sina nije imao potrebe da savetuje u vezi sa brakom, jer se mladi par odlično slaže, dok je za snajku imao samo reči hvale, navodeći da je "fenomenalna".

Dušan je, inače, krenuo očevim stopama i izgradio uspešnu karijeru u televizijskoj produkciji.

U "Grandu" radi kao direktor fotografije, a njegov profesionalni rad može se videti u popularnim muzičkim formatima poput "Zvezda Granda" i emisije "Nikad nije kasno".

Goran je priznao da je u početku bio skeptičan kada je reč o sinovljevom izboru profesije, ali da je danas izuzetno ponosan na njega i njegov profesionalni razvoj.

Alo/Kurir