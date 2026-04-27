Dara Bubamara poslednjih dana u centru je skandala zbog govorne poruke koju je poslala, a u kojem nekome prepričava detalje svog intimniog odnosa sa javnosti nepoznatim muškarcem.

Dara se ovim povodom nije oglašavala danima, iako je bila aktivna na društvenim mrežama, a sada je na snimanju Zvezda Granda dala svoj prvi komentar i provo otkrila kako se oseća.

- Odlično, posle svega odlično. Ovo što se dešavalo, hvala Bogu da sam doživela veliku podršku od naroda, narod zna koliko sam dobra i iskrena i koliko verujem ljudima. Mnogo ljudima pomaže, finansiram i plaćam struju i na kraju mi neki zbog ljubomore zabodu nož u leđa.

- Stvar se uvek okrene u moju korist, zato što jednostvno ljudi osećaju, znaju ko je dobar!

Ona je odmah angaživala advokata koji radi na tome da otkrije ko je plasirao poruku u javnost.

- Znam, moj advoakt radi na tome da se utvrdi kako je dospelo do medija, zato što je to jako stara poruka. Žalosno je, hranite kera da vas ujede. Ja sam ih godinama hranila, pričam u množini zato što je to jedno društvo.

Dara je pomenula i sadašnjeg dečka.

- Svi zavide na mom životu, uspešna sam majka, imam lepog dečka...

- Ljudi su ljubomorni, a umesto da su radili, oni su prosleđivali moje poruke.

Kada je pomenula izdajice, pomenula je i kumove, ali i prijatelje.

- Pa navikla sam, ceo život imam izdajice, prijatelje, prijteljica, kuma, kumova, tako da negde i jednostvno ljudi su jako zli, šta da vam kažem, advokat će to da završi. Drago mi je da sam na kraju nasmejala naciju.

Na pitanje kako je dečko reagovao, Dara je kroz smeh rekla:

- Nekada je bilo od četiri do pola sedam, sad je mnogo duže. Nije bitno šta je rekla neka Ružica iz Beške, nego šta je rekla Dara Bubamara.

