Nedavno je informacija da Dara Bubamara ima novog, 20 godina mlađeg dečka šokirala javnost.

Poslednjih dana pevačica je u centru pažnje zbog glasovne poruke koja je dospela u javnost, a u kojoj govori o svom intimnom odnosu sa mlađanim muškarcem.

Svi su se pitali ko je misteriozni čovek koji ljubi Daru, a u pitanju je, kako prenose domaći mediji, partner mlađi od nje dve decenije.

Iako su se u javnosti pojavile brojne spekulacije da je njen izabranik izuzetno imućan i uspešan biznismen iz inostranstva, istina o njegovom zanimanju je ipak drugačija.

Naime, kako se navodi, dečko Dare Bubamare radi u jednom restoranu kao menadžer.

- On zapravo radi kao menadžer u jednom restoranu u Dubaiju. Nije nikakav tajkun niti milioner, ali je vredan momak koji se sam izborio za svoju poziciju. Dari to uopšte ne smeta, naprotiv, njoj je važno da je pažljiv i da je voli.

Njihova veza, kako se navodi, funkcioniše bez većih turbulencija uprkos velikoj razlici u godinama, a par često i putuje zajedno.

Ipak, Dara donosi svesnu odluku da vešto skriva njegov identitet na društvenim mrežama, prekrivajući mu lice ili birajući uglove fotografisanja koji ga ne otkrivaju u potpunosti. Razlog za ovakav potez pevačice leži u njenoj želji da sačuva svoju privatnost daleko od očiju javnosti:

- Svesna je da bi, čim bi ga potpuno pokazala, krenule razne priče i nagađanja. Zato ga i dalje "krije", iako su veoma bliski i često zajedno putuju.

"Želim da čuvam svoju privatnost"

O svom izabraniku je i sama Dara nedavno govorila javno.

- Jako mi je lepo, mislim da sam našla svog partnera koji me ispunjava emotivno i pažnjom. On je isti kao ja energetski, miran je kada treba, ume da me smiri kada treba, da popriča sa mnom... Osvojio me je svačim. Iskreno, ne želim puno da pričam o privatnom životu, ne zato što imam bilo šta da krijem o njemu. Nema devojku, nije oženjen, mlad je, lep, zgodan... Jednostavno, želim da čuvam svoju privatnost jer znam šta mi se dešavalo u prošlim vezama - rekla je Dara.

Alo/Telegraf

