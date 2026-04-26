U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetaje'', voditelj je razgovarao sa pevačicom i bivšom učesnicom Elite, Zoricom Marković, koja je prokomentarisala dešavanja u Beloj kući.

Kako komentarišeš situaciju između Sofije, Daneta i Terze?

- Ne mogu da verujem da ona toliko petlja, demantuje i laže. U dubini duše je svesna toga da se napolju sve zna. Kada je ušla, govorila je ''Moja majka zna kod koga je moje srce''. Naravno, mislila je na Daneta, jer je od njega uzimala pare. Katastrofa, očaj! Umesto da je priznala kako jeste, ne bi joj niko ništa mogao - rekla je Zorica.

Sofija tvrdi da je to njen fan, da ju je proganjao i da je ona stvari prosleđivala svojoj majci, koje joj je kupovao, kako gledaš na to?

- Jedan jako dobar lik je njen i moj prijatelj, sticajem okolnosti ona je meni za njega u rijalitiju rekla. Sticajem okolnosti, ja znam od njega o njenoj porodici sve najbolje, ali ovo sad realno nije dobro. Moram biti realna, očajno je sve to. Očajan je onaj poljubac. Svaka čast Danetu, on je u godinama, ali se drži. Sofija je govorila da je dementan, ne može normalno da bunkcioniše, a na snimku koji je isplivao, vidi se da je prati kao čigra. Hoda kako treba. Izgleda veoma inteligentno, ali ljubav, kada je on u pitanju ovde ne bira. Očigledno je da se zaljubio u nju - govorila je pevačica.

Šta misliš o Terzi, kako se nosi u ovoj situaciji?

- Mislim da je on u zabludi. Sve što je bilo sa Milicom, što je radio, sve se vraća, sve se plaća. Kad izađe, videće sve, mislim da niko normalan ne bi bio s takvom devojkom. Kad izađu napolje, biće kud koji, mili moji, osim ako nije lud. Kad je prvo pitanje bilo, ona je prvo njemu morala da prizna sve, a ne da laže. Em je prevarila Daneta, a vidi se da nema emocije iskrene prema Terzi. Razočarala me je - zaključila je Markovićeva za Pink.

BONUS VIDEO: