Prema navodima italijanskih medija, čistačica iz grada Montebeluno odnela je stari dušek iz garaže jedne penzionerke, verujući da nema nikakvu vrednost.

Dušek je završio kao kabasti otpad na deponiji, ali ono što niko nije znao jeste da je u njemu bila sakrivena ušteđevina vlasnice.

Gde je bio sakriven novac

Penzionerka je godinama čuvala svoju „rezervu za crne dane“ unutar dušeka. U njemu su se nalazili:

gotovina

porodični nakit

kreditne kartice

Sve je bilo pažljivo sakriveno, što je dodatno otežalo situaciju kada je dušek odnet.

Brza reakcija spasila stvar

Nestanak je otkriven tek nekoliko sati kasnije, kada je porodica shvatila šta se dogodilo. Odmah je obaveštena policija, koja je zajedno sa komunalnim službama pokrenula potragu na deponiji.

U početku je izgledalo da je sve izgubljeno, jer je otpad već bio pomešan. Ipak, nakon oko sat vremena pretrage, dušek je pronađen u kontejneru.

Srećan kraj priče

Na veliko olakšanje porodice, sav sadržaj – novac, nakit i kartice – pronađen je neoštećen.

Ova neobična priča pokazuje koliko brza reakcija i malo sreće mogu napraviti veliku razliku i sprečiti ozbiljan finansijski gubitak.

Pouka za sve

Iako zvuči neverovatno, ovakvi slučajevi nisu retkost. Mnogi ljudi čuvaju novac na neobičnim mestima, zbog čega je važno dodatno proveriti stare stvari pre nego što završe u otpadu.