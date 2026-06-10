Đina Džinović, ćerka modne kreatorke Meline Arnold i pevača Harisa Džinovića, privlači veliku pažnju javnosti, pre svega zbog svoje aktivnosti na društvenim mrežama, gde često objavljuje fotografije koje izazivaju komentare.

Nedavno je boravila u Monaku, gde je uživala u atmosferi jedne od najprestižnijih automobilskih trka, a potom se vratila u Barselonu, grad u kojem živi sa svojim izabranikom.

Slobodno vreme Đina je iskoristila za šoping, ali i za objavu koja je u kratkom roku privukla pažnju njenih pratilaca.

Pozirala je ispred ogledala u dvodelnom zlatnom kompletu koji je istakao njenu figuru i preplanuli ten.

Smela modna kombinacija dodatno je pokrenula komentare, naročito zbog činjenice da ispod gornjeg dela nije nosila grudnjak.

Kao i obično, usledile su brojne reakcije, od komplimenata na račun njenog izgleda do znatiželjnih pitanja pratilaca o tome da li nosi donji veš?

Ipak, ona ostaje dosledna svom stilu i ne pridaje previše značaja komentarima, već nastavlja da neguje imidž mlade žene koja uživa u modi, putovanjima i životu punim plućima.

Haris o odnosu sa naslednicom

Podsetimo, pevač Haris Džinović nedavno je govorio o odnosu sa ćerkom Đinom Džinović, ističući da su njihovi odnosi u poslednje vreme narušeni otkako se preselila u Barselonu, gde živi sa partnerom.

Takođe je naveo da su se odnosi dodatno promenili nakon njegovog razvoda od Meline Arnold i njenog odlaska iz porodičnog doma.

-Sa njom imam prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da li imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi, znači da nema ni odgovora. Nemam više emocija, isključio sam se. Za Đinu kažem: "Neka je živa i zdrava". Otišla je u Barselonu, tamo studira nešto i bavi se svojim poslom, šta ja znam. Hoće da se uda, da napravi svoju decu i porodicu, i mislim da je to sasvim normalno za svaku ženu. I u najboljim odnosima, ona bi jednog dana otišla iz ove kuće sa svojim mužem, da osnuje porodicu. Tako će i Kan jednog dana… samo što će on ostati ovde u ovoj kući - izjavio je Džinović za "Premijeru".