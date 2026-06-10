Glumica Jelisaveta Orašanin prekinula je tišinu usred glasina koje već danima pune medijske stupce, a koje se tiču njenog emotivnog odnosa sa kolegom Pavlom Mensurom.

Iako se nije direktno osvrnula na napise o svom privatnom životu, Jelisaveta se oglasila na društvenim mrežama i pokazala čime je trenutno zaokupljena.

Ona je iskoristila priliku da promoviše predstavu u kojoj uskoro nastupa, jasno stavljajući do znanja da je fokusirana na poslovne obaveze i rad sa publikom.

Podsetimo, ona više ne krije vezu sa mlađim kolegom Pavlom Mensurom, kao i da uživaju u romansi daleko od očiju javnosti.

Ove tvrdnje pojavile su se svega nekoliko dana nakon što su ona i Miloš Teodosić stavili tačku na svoj brak.

Do sada se ni ona ni Pavle nisu javno oglašavali povodom ovih spekulacija.

Vest o navodnoj vezi izazvala je veliko interesovanje javnosti, posebno nakon što je glumica nedavno okončala brak sa proslavljenim košarkašem Teodosićem.

Njih dvoje rastali su se nakon deset godina zajedničkog života, tokom kojih su dobili dvoje dece.

Uprkos razvodu, bivši supružnici ostali su u korektnim odnosima, a prema navodima izvora bliskih nekadašnjem paru, zajednički su posvećeni odgajanju dece i nastoje da im obezbede stabilno, srećno i bezbrižno detinjstvo.

Glumica uhvaćena sa kolegom u blizini zgrade bivšeg supruga

Jelisaveta Orašanin uplovila je u emotivnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, dok su je komšije iz kraja u kojem je živela sa Milošem Teodosićem nedavno zatekle u njegovom prisnom društvu.

Prema navodima jednog komšije, Jelisaveta i Teodosić već mesecima nisu viđeni zajedno.

-Tea i Jelisavetu nisam video zajedno već mesecima, ali sam nedavno zatekao nju i Pavla. Sedeli su u jednoj kafeteriji u Njegoševoj ulici, bili su veoma bliski, kao da su potpuno sami na svetu. Nisu se ni trudili da to sakriju, naprotiv, izabrali su sto u bašti, tik uz trotoar, gde su prolaznici mogli jasno da ih vide. Delovali su prisno, razmenjivali su nežnosti i sve vreme su bili nasmejani - ispričao je mladić za Informer koji radi u obližnjoj trafici.