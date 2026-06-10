Glumica Jelisaveta Orašanin prekinula je tišinu usred glasina koje već danima pune medijske stupce, a koje se tiču njenog emotivnog odnosa sa kolegom Pavlom Mensurom.

Iako se nije direktno osvrnula na napise o svom privatnom životu, Jelisaveta se oglasila na društvenim mrežama i pokazala čime je trenutno zaokupljena.

Ona je iskoristila priliku da promoviše predstavu u kojoj uskoro nastupa, jasno stavljajući do znanja da je fokusirana na poslovne obaveze i rad sa publikom.

Jelisaveta i Pavle Mensur

Podsetimo, ona više ne krije vezu sa mlađim kolegom Pavlom Mensurom, kao i da uživaju u romansi daleko od očiju javnosti. 

Ove tvrdnje pojavile su se svega nekoliko dana nakon što su ona i Miloš Teodosić stavili tačku na svoj brak.

Do sada se ni ona ni Pavle nisu javno oglašavali povodom ovih spekulacija.

Vest o navodnoj vezi izazvala je veliko interesovanje javnosti, posebno nakon što je glumica nedavno okončala brak sa proslavljenim košarkašem Teodosićem.

Jelisaveta i Miloš

Njih dvoje rastali su se nakon deset godina zajedničkog života, tokom kojih su dobili dvoje dece.

Uprkos razvodu, bivši supružnici ostali su u korektnim odnosima, a prema navodima izvora bliskih nekadašnjem paru, zajednički su posvećeni odgajanju dece i nastoje da im obezbede stabilno, srećno i bezbrižno detinjstvo.

Glumica uhvaćena sa kolegom u blizini zgrade bivšeg supruga

Jelisaveta Orašanin uplovila je u emotivnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, dok su je komšije iz kraja u kojem je živela sa Milošem Teodosićem nedavno zatekle u njegovom prisnom društvu.

Prema navodima jednog komšije, Jelisaveta i Teodosić već mesecima nisu viđeni zajedno.

-Tea i Jelisavetu nisam video zajedno već mesecima, ali sam nedavno zatekao nju i Pavla. Sedeli su u jednoj kafeteriji u Njegoševoj ulici, bili su veoma bliski, kao da su potpuno sami na svetu. Nisu se ni trudili da to sakriju, naprotiv, izabrali su sto u bašti, tik uz trotoar, gde su prolaznici mogli jasno da ih vide. Delovali su prisno, razmenjivali su nežnosti i sve vreme su bili nasmejani - ispričao je mladić za Informer koji radi u obližnjoj trafici.

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