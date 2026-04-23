Domaća javnost ne prestaje da bruji o aferi učesnice "Elite" Sofijom Janićijević sa sedamdesetogodišnjim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije, koji se sada oglasio za Pink.rs.

Sofija je posle dužeg vremena priznala da se više puta videla sa Danetom, kog naziva svojim fanom, te da je od njega uzimala velike količine novca i vredne materijalne poklone. Ipak, demantuje da je ikada imala bilo kakvu vrstu prisnosti sa njim, a kamoli da je za njega bila verena, iako smo došli u posed ekskluzivnog snimka na kom se njih dvoje ljube.

Janićijevićeva i dalje demantuje pojedinosti vezane za njen i Danetov odnos, a sada se oglasio on za portal, te potvrdio određene spekulacije.

- Istina je da sam joj finansirao renoviranje kupatila u Ralji. Bio je plan i da joj napravim bazen i garažu, da im popravim kuću, uradim izolaciju, kao i unutrašnji deo takođe, gornji sprat skroz, pošto je tamo samo cigla... U Ralji živi Sofija i Sofijina majka, Sofija ide retko na Novi Beograd kod tate - priča Dane za Pink.rs.

- Strašno me je pogodilo to što me je psovala, mnogo me je pogodila kada mi je psovala pokojnu majku. Kada je Sofija ušla u "Elitu", ja sam slao novac Brankici da joj kupuje sve što joj treba, rekla je da joj šaljem i za Novu godinu. Sa Brankicom sam se sve dogovarao, šta ćemo, kako ćemo... - objašnjava on.

Kako ističe, više od četrdeset godina mlađa učesnica "Elite" se sa njim dogovarala čak i oko donjeg veša koji će kupiti.

- Sofija kada je zadnji put bila u Skoplju dogovarala se sa mnom šta od garderobe da kupujem da joj šaljem, kakve kratke suknjice, donji veš... - priča Dane za Pink.rs i dodaje:

- Bili smo toliko bliski da ne možete da verujete. Sa mnom je bila jedna druga Sofija, na kraju, pred sam ulazak, pobrkala se sa samom sobom, nije bila ista. Nije joj se ulazilo, samo je plakala i plakala... Mnogo mi je bilo žao, čak sam hteo i da platim da ne uđe.

Na pitanje kako komentariše to što Brankica Janićijević, Sofijina majka, preti tužbama, te ističe da je već nekoliko puta bila u policiji gde je podnosila prijave, Dane kaže da ga to ne dotiče.

- Neka prijavljuje slobodno, nemam čega da se plašim kada je sve istina što izlazi. Čekam još malo, pa lično kada počnem da puštam prepiske za nju ima da bude još veći haos, zapamtite ovu moju reč - rekao je Dane.

