Pevačica Zlata Petrović prolazi kroz izuzetno težak životni period, a taman kada je mislila da će konačno pronaći mir jer je njen stariji sin Miki Dudić napustio rijaliti Elita, porodicu je zadesila strašna tragedija.

Potpuno skrhana bolom Zlata je otvorila dušu i otkrila da je u dubokoj žalosti zbog iznenadnog smrtnog slučaja u porodici.

- Nisam dobro, imali smo smrtni slučaj. Danas je umro muž moje rođene sestre koja je preminula pre osam meseci. Ne znam šta da vam kažem, baš sam nešto nikakva - izjavila je pevačica drhtavim glasom.

"Bila sam skroz luda i blesava žena"

Pored porodičnog gubitka Zlata je u prethodnom periodu bila pod velikim stresom i zbog učešća sinova u rijaliti programu. Ipak, pao joj je kamen sa srca nakon što je Miki ispao iz takmičenja.

- I prošle godine sam bila skroz luda i blesava žena zbog Jovana. Sada kada je bio Miki je bilo lakše, jer ipak nije bio u tim ljubavnim vezama. On je po prirodi miran, ali kad su te ljubavne veze u rijalitijima, to onda verovatno mora da bude tako. Naravno da sam jedva čekala da mi dete izađe jer nisam ni bila za to, ali kako ja da zabranim čoveku koji ima 42 godine? Poželela sam mu sreću kad je krenuo, ali sam ipak očekivala da će ispasti jer nije on za takav rijaliti - iskrena je bila Zlata.

Alo/Blic

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