Nakon razvoda od Miloša Teodosića, glumica Jelisaveta Orašanin navodno uživa u vezi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, dok se u javnosti podseća i na njen raniji emotivni odnos sa glumcem Vukom Kostićem, sa kojim je bila pet godina.

Mnogi su tada spekulisali da je do prekida njihove veze došlo upravo zbog njenog braka sa Teodosićem.

Sa druge strane, Kostić je nakon njenog venčanja istakao da mu je drago zbog njenog izbora i životnog puta.

-Srećan sam zbog nje, mi smo prijatelji na prvom mestu, toliko vremena smo proveli zajedno. Oni su slobodni ljudi, ovo je slobodna zemlja - izjavio je glumac.

"Promenio sam se uz njom"

Tokom zajedničkog intervjua, dok su bili u vezi, govorili su o svom odnosu i odgovarali na pitanje da li romantični gestovi i skupi pokloni mogu zameniti pažnju u vezi.

Na pitanje novinara da li se ikada desilo da ih partner pokušava "kupiti" poklonima, odgovorio je:

-Nisam imao takva iskustva. Mislim da nisam najbolji sagovornik da polemišem o konstantnim pažnjama i povremenim formalnim izrazima ljubavi - rekao je tada.

Jelisaveta je tada istakla da bi sve skupe poklone i romantične geste zamenila za konstantnu pažnju.

-Sve skupocene poklone i romantične gestove dala bih za konstantnu pažnju. Formalnost prezirem - izjavila je glumica.

Tom prilikom otkrila je i detalj koji je, kako je navela, osvojio kod njega.

-Baš pre neko veče zaspala sam u dnevnoj sobi, a on me je odneo u krevet - rekla je ona, dok je Vuk dodao:

-Iznenadim je kada joj po povratku kući kažem da je volim, kao i svakodnevnom pažnjom. Bitno je da su ti trenuci spontani i iskreni.“

Glumica je tada istakla da ju je osvojio svojom iskrenošću, neposrednošću i duhovitošću, dok je Vuk na pitanje kada je shvatio da je ona "prava" rekao:

-Kada je rekla: "Drago mi je, Jelisaveta" - konstatovao je iskreno.

Oboje su tada govorili i o poverenju u vezi, pa su na pitanje kako bi reagovali na prevaru bili izričiti, Jelisaveta je rekla da bi odmah prekinula vezu, dok je Vuk istakao da bi u tom trenutku sve završio i zaboravio.

On je takođe naglasio da ga je njihova ljubav promenila nabolje, navodeći da se uz nju stabilizovao i oslobodio loših navika.

Jelisaveta i Pavle Mensur se više ne kriju

U međuvremenu, prema navodima izvora, glumica je u vezi sa Pavlom Mensurom, sa kojim se u javnosti ne krije.

Kako se ističe, par je viđen u prisnom odnosu na jednom rejvu, gde su razmenili i poljubac pred svima.

Izvor dodaje da glumici ne smeta što je formalno još u braku sa Milošem Teodosićem, te da uživa u novoj emotivnoj vezi i živi bez obaziranja na komentare javnosti, dok se razvod očekuje u skorijem periodu.

Alo/Blic