Dragana Mirković retko govori o odnosu sa bivšim suprugom Tonijem Bijelićem, od kojeg se razvela nakon dve decenije braka, ali je nedavno u javnosti otkrila stav koji su mnogi protumačili kao prikrivenu kritiku na njegov račun kada je reč o roditeljstvu.

Pevačica je poznata po velikoj posvećenosti porodici, naročito sinu Marku i ćerki Manueli, kao i unuci koja je nedavno došla na svet.

Tom prilikom istakla je da je odnos između majke i dece od presudnog značaja.

-Majka je nešto najvažnije deci. Naravno i otac, ali znamo svi kakva je konekcija dece sa majkama. Majke žive za svoju decu i to je posebna vrsta ljubavi. Pošto sam majka i imam decu, to dobro razumem. Nosimo decu od rođenja, pa dalje kroz ceo život, tako da mogu slobodno da kažem da su sve majke heroji - izjavila je pevačica za Blic.

Iako nije direktno pomenula bivšeg supruga, deo javnosti protumačio je ovu izjavu kao indirektnu poruku bivšem suprugu.

Dragana je ranije više puta naglašavala koliko je ponosna na svoju decu.

-Moja deca nisu opterećena mojim imenom. Deca su vezana prvenstveno za mene, ljubomorno to čuvam. Oni su moj najveći uspeh. Srećna sam što ih imam takve kakvi jesu, što misle ispravno. Nikada nisam imala nikakav problem sa njima - navela je pevačica za 24 sata.

Ćerki napravila gala rođendan

Inače, njihova ćerka Manuela danas proslavlja 24. rođendan, a tim povodom joj je ona priredila rođendansku proslavu.

Oglasio se i takođe i Toni, koji je na društvenim mrežama objavio fotografiju uz poruku: "Srećan rođendan, princezo moja".