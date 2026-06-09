U Beloj kući došlo je do novog haosa između Mine Vrbaški i Viktora koji su nedavno rešili da stave tačku na odnos, ali čini se da ipak nisu. Naime, ona je tragala za svojim alkohol koji je on sakrio, a on je poludeo jer je tokom potrage sakrila njegove patike.

Viktor je krenuo da baca njena energetska pića i otima joj hranu, a obezbeđenje je hitno reagovalo i sprečilo sukob.

Sukob između njih dvoje izbio je nakon što je Viktor javno postavio pitanje Mini zbog poruke koju mu je ostavila tokom dana, što je izazvalo burnu reakciju i otkrilo niz zamerki i optužbi među zadrugarima.

Svađa je započela Viktorovim zahtevom da Mina pročita svoju poruku pred svima, napominjući da ga je optužila da je koristi i da podržava njegove protivnike. „Mina, ja ću da ti postavim pitanje jer se napadam kako radim jedno ovde, a sa strane drugo. Rekla si da sam te samo koristio i stala si na stranu onih koji su protiv mene. Da li možeš da odeš po papir i da pročitaš šta si napisala?“, rekao je Viktor.

Mina je odgovorila da je napisala: „Sve je ovo moglo da bude drugačije“, i objasnila da joj je žao zbog okolnosti, kao i da nije dala zajednički spisak jer je bila ljuta zbog Viktorovih reči. Dodala je da ga voli i da je povređena, te postavila pitanje zbog čega je prihvatao papiriće od Murata.

Viktor je uzvratio optužbama da Mina vodi dvostruku igru i da ga napada uz podršku Dače, dok u pozadini pokušava da ostavi drugačiji utisak. „Ti si pokazala da igraš na dve strane i da sa Dačom napadaš mene, a onda sa strane ovo. Ti si ovde devojka koja igra dve igre i igra rijaliti“, istakao je Viktor.

Sukob između Mine i Viktora još jednom je pokazao koliko su odnosi među učesnicima napeti, a gledaoci su pratili svaku reč i reakciju u Beloj kući. Ishod njihove rasprave ostaje neizvestan, a fanovi očekuju nastavak ove priče u narednim epizodama.

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