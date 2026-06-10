Pevačica Marina Visković bila je gost naše redakcije, gde je u nikad otvorenijem i emotivnijem razgovoru progovorila o novoj pesmi "Lesi", predstojećem albumu, ali i o detaljima iz privatnog života, emotivnom partneru, luksuznom spotu u Dubaiju i planovima za budućnost.

Novi spot za pesmu "Lesi" sniman je na ultra luksuznoj lokaciji u Dubaiju, a Marina je otkrila kako je izgledalo snimanje u čuvenoj Versaće vili i kako su rešili problem sa dozvolama.

- Snimali smo u Dubaiju u toj Versaće vili koja je prelepa, ogromna je i autentična, sve je Versaće unutra. U spotu se ni ne vidi koliko je impozantna ta vila. Tamo smo samo snimali spot, a desila se neka magija i na odmoru, pošto smo svi ostali u Dubaiju, u Versaće hotelu. Tako da sam ja sve svoje saradnike odvela tamo i super smo se proveli - započela je Marina, a na pitanje da li je bilo teško dobiti dozvolu za tako impozantnu vilu, Marina je kroz osmeh otkrila tajnu.

- Mi smo to rešili na jedan stari način, vrlo poznat ljudima. Tako da, to se sve tako mora rešiti. To nam je nekako bilo najpraktičnije, zato što su za neke druge opcije morale da se rade dozvole - otkrila je pevačica. Marina je zatim podelila sa nama da li simboličan naziv nove pesme "Lesi" označava njen veliki povratak pred velike projekte i novi album.

- Često me pitaju novinari, s obzirom na to da asocira na emotivna iskustva, da li sam se vraćala partnerima. U ovom mom slučaju moram da kažem da ovo zaista smatram nekim mojim povratkom na estradu, u smislu što sam presrećna što radim na novim projektima i zapravo je jako, jako lepo što imam energiju kao kada sam, recimo, radila svoj prvi album, koji takođe nosi simboličan naziv - započela je Marina.

“Tu je onda zvaničan kraj!”

Budući da pesma "Lesi" nosi motiv povratka, Marina je iskreno odgovorila na pitanje da li i privatno oprašta i daje druge šanse ljudima u prijateljskim i ljubavnim odnosima.

- Znaš kako, ja nisam isključiva. Kada je ljubav u pitanju, kao što sam rekla, život me je, moram priznati demantovao milion puta kada su i prijateljski i emotivni odnosi u pitanju. Tako da nisam isključiva. Verujem da je veći procenat da, kada nešto zaista iscedite do kraja, ne može da bude opet isto i da je tu onda zvaničan kraj. Verujem takođe, kada su neki odnosi završeni nedovršeni, nerazjašnjeni, kada je postojala velika emocija, kada ste možda posle toga imali neka iskustva koja vas nisu zadovoljila na taj način, pretpostavljam da može opet da se izgradi neki odnos i da se da druga šansa. Kada je stvarno ljubav u pitanju, ljudi raskidaju i završavaju odnose iz različitih pobuda, ali kada je ljubav dominantna, mislim da treba da se da šansa - priznaje ona i otkriva svoj lični primer.

- Moram priznati, nisam imala nekog iskustva da sam obnavljala neke veze. Dešavalo se, naravno, kada sam u nekim dugim vezama da raskinemo pa se pomirimo za par dana, ali to ne bih nazvala kao sada neko suštinsko vraćanje, nego pomirenje. Nemam ništa protiv toga kada je emocija u pitanju - zaključila je Marina za naš portal.

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