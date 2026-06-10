Pevačica Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdan Anđić ponovo su dospeli u centar pažnje javnosti, nakon što je jedna njegova objava na društvenim mrežama izazvala brojne reakcije i pokrenula glasine o mogućem pomirenju.

Iako su prošle godine iznenadili domaću javnost informacijom da se razvode i stavljaju tačku na dugogodišnji brak, njegov najnoviji potez naveo je mnoge da posumnjaju da emocije između njih i dalje postoje.

Naime, Zvezdan je na svom Instagram profilu objavio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju nasmejani i u prisnom zagrljaju, što je odmah podstaklo nagađanja o mogućem obnavljanju odnosa.

Posebnu pažnju izazvala je i emotivna poruka koju je objavio uz fotografiju.

-Ona... Ona je ta koju sam voleo najviše na svetu, i dalje je volim, ne mogu protiv sebe - priznao je on.

Turbulentan odnos i razvod bez prevare

Podsetimo, Tina i Zvezdan su godinama važili za jedan od stabilnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Ipak, vremenom su počele da se pojavljuju priče o krizi u njihovom odnosu i emotivnim nesuglasicama.

Iako su retko govorili o privatnom životu u medijima, prošle godine su potvrdili razvod, ističući tom prilikom da do kraja braka nije došlo zbog prevare.