Večeras će u Eliti, kao i svakog utorka, biti održana još jedna žurka, a Veliki šef se potrudio da ponovo oduševi takmičare!

Odmah po završetku emisije "Amidži šou" na velelepno imanjd u Šimanovcima stiže mlada pevačica Anđela Stojković, koja je domaću javnost oduševila svojim vokalom, ali i lepotom.

Javnosti je postala poznata kada se pojavila u muzičkom takmičenju "IDJ šou", gde je zauzela visoko drugo mesto.

Takođe, pored Anđele, za sjajan provod će biti zaduženi i momci iz Dijamanti benda.

Ima tešku životnu priču

Anđela Stojković je, inače, ostala bez oca uz kog je rasla nakon razvoda roditelja.

Nedavno je pred našim kamerama otvorila dušu o teškoj temi, pa otkrila niz detalja o gubitku oca, ali i životu sa bakom i dekom.

Objasnila je da su se njeni roditelji rastali kad je bila beba, a nakon bolnog gubitka je ostala sa bakom i dekom.

- Moji su se rastali kad sam imala godinu dana. Odrasla sam uz tatu jer je on imao bolje uslove. Ne krivim majku, bolje što su se rastali nego da sam rasla uz svađe. Čujemo se, ona me podržava, ali tetka je bila tu za sve one ženske teme o kojima nisam mogla da pričam sa babom ili tatom. Tetka je mlada, '94. godište, pa se bolje razumemo - kazala je za Alo.

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