Maja Marinković danas je tokom žestoke svađe sa Urošem Stanićem prekršila jedno od najstrožih pravila u rijalitiju Elita 9, zbog čega je momentalno sankcionisana od strane produkcije, te kažnjena novčano.

Sve je počelo naizgled bezazlenom raspravom oko gumene igračke za bazen, koju starleta nije želela da ustupi drugim učesnicima.

Međutim, verbalni sukob ubrzo je eskalirao i prerastao u ozbiljan incident.

U jednom trenutku Maja je izgubila kontrolu i fizički nasrnula na Stanića, udarivši ga, čime je prekršila pravilo o strogo zabranjenom fizičkom kontaktu i agresiji među učesnicima.

Honorar joj se svako malo oduzima

Zbog toga je produkcija donela hitnu odluku o kazni, pa joj je oduzet honorar u trajanju od šest meseci.

Ovo, inače, nije prvi ispad Marinkovićeve u poslednje vreme.

Podsetimo, Veliki šef je ranije kaznio i nju i njenog partnera Asmina Durdžića jer nisu prisustvovali "Igri istine", koja predstavlja obaveznu aktivnost za sve stanare Bele kuće.

Nakon novog prekršaja, niz sankcija za nju se nastavlja, a među gledaocima se postavlja pitanje koliku će zaradu starleta na kraju rijalitija uopšte ostvariti, s obzirom na to da joj se honorar zbog ponašanja postepeno umanjuje iz dana u dan.