Maja Marinković je napravila ljubomornu scenu Asminu Durdžiću nakon čega su mu popustile kočnice, te je fizički nasrnuo na nju.

Nakon što mu je zamerila što je dao poklon Sofiji Janićijević Asmin je zverski skočio na svoju izabranicu i počeo da je davi.

- Od**bi od mene i marš iz mog života. Nemoj da mi se unosiš u facu - rekao joj je Asmin.

Maja je nastavila u svom stilu, te mu je poručila:

- Ti voliš kad tvoja mama gleda kako piješ vodu iz posude. Šta si nervozan? Videćeš kako ćeš da prođeš za sve što si rekao - poručila mu je Maja, nakon čega ju je Asmin gurnuo, a obezbeđenje je stalo između njih.

- Guraš, a? To radiš? - pitala je Maja Marinković besno, a Durdžić je potom počeo žestoko da je vređa.

- Hoćeš da ti pljunem u facu? Smrdušo smrdljiva, marš sa mojih očiju, nemoj da mi prilaziš više - urlao je Asmin, pa joj još poručio:

- Lepo ti kažem da mi ne prilaziš. Vi niste žene nego krave, mamu ti j**em smrdljivu - govorio joj je on.

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