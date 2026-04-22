Aktuelna rijaliti učesnica Sofija Janjićijević progovorila je o aferi sa Danetom (70) i tom prilikom otkrila detalje njihovog odnosa, kao i to koliko je novca potrošio na nju.

Na pitanje Đukića da objasni rečenicu "Može mi se, to je moja sposobnost", Sofija je istakla da smatra da je njena sposobnost to što šalje takvu energiju da ljudi mogu da je zavole iako sa njom nemaju ništa.

Dodala je da je Dane znao kakvu kafu voli, da li stavlja šećer i pratio je sve strimove u kojima je učestvovala, zbog čega ga smatra svojim fanom.

-Moja sposobnost je da šaljem takvu energiju da ljudi mogu da me zavole, a da nemaju ništa sa mnom. Ti ljudi, a konkretno Dane, znao je kakvu kafu volim, da li stavljam šećer i sve ostalo. Pratio je sve strimove u kojima sam učestvovala i znao je sve moguće detalje. On je moj fan. Da, dala sam mu više pristupa jer sam primala poklone i novac, i to je moja jedina greška - govorila je Janićijevićeva.

- Kolika je svota novca koju je čika Dane potrošio na tebe - pitao ju je Santana.

- Nemam pojma, ne znam ni okvirno - odgovorila mu je ona.

- Neko je rekao da je u pitanju 30.000 evra samo na garderobu - dodao je Bora.

-Moguće, ne znam - rekla je Sofija.

-Opiši nam kako si provela dan sa Danetom u Makedoniji - pitao ju je potom Đukić.

- Bilo je lepo, sunčano jutro, bez oblaka. Ništa posebno. Napravili smo dva-tri koraka koliko je mogao da hoda, otišli u piceriju na parče pice. Zatim sam ušla u svoj auto, vratila se u Srbiju i to je bilo to. Poruke koje imamo nalaze se u mom telefonu i nisu lažne. Ako je sve to lagao, tu polovinu, možda je čovek pričao, a da me je lagao da ne priča. Lančić sam sama kupila i zato nisam osetila težinu da o tome pričam u ovom objektu - pričala je učesnika, dok su cimeri bili u šoku.