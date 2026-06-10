Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir- Said Iravani osudio je danas na sednici Saveta bezbednosti UN najnovije pretnje američkog predsednika Donalda Trampa upućene Iranu.

Iravani je rekao da Iran neće popustiti pred pritiscima silom, ukazujući da održivi sporazum o okončanju rata ne može da se postgne pretnjama, zastrašivanjem i upotrebom sile, preneo je Skaj njuz.

Iravani je pozvao Sjedinjene Američke Države da se uzdrže od pretnji kao što su one koje je danas izneo Tramp. Tramp je najavio da će SAD danas "napasti Iran veoma snažno", navodeći da su američke snage već izvele udare i da će nastaviti napade.

Na pitanje novinara u Ovalnom kabinetu da li to znači nastavak bombardovanja, Tramp je potvrdio mogućnost daljih napada. On je rekao da je ta odluka zasnovana na incidentu u kojem je Iran navodno korišćenjem drona oborio američki helikopter "Apač" kod obale Omana.

Tramp je ponovio stav da bi Iran trebalo da potpiše sporazum koji bi, prema njegovim rečima, sprečio Teheran da razvije nuklearno oružje. Tramp je izjavio u utorak da je iranska vojska napala i oborila helikopter "Apač" američke vojske u blizini Ormuskog moreuza, nakon čega je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila da je pokrenula nove, uzvratne napade na Iran. Kao odgovor, Iran je napao američku Petu flotu u Bahreinu dronovima, kao i američke baze u Kuvajtu i Jordanu.