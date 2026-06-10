Pevačica Tina Ivanović oglasila se nakon što joj je bivši suprug Zvezdan Anđić javno izjavio ljubav, a kako kaže, njegov potez ju je potpuno iznenadio.

Ona ističe da do pomirenja između njih nije došlo, kao i da ga nije kontaktirala, već da čeka da on prvi objasni svoj postupak i razjasni situaciju.

-I ja sam noćas videla šta je objavio, prijatelji su mi poslali. Mi smo u okej odnosima, iznenadio me je ovim postupkom. Do pomirenja nije došlo, a da li će doći ne znam. U šoku sam, ništa ga nisam pitala, čekam da on objasni - priznala je Tina.

"Volim je i dalje"

Podsetimo, Zvezdan je na svom Instagram profilu objavio njihovu zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku:

-Ona... Ona je ta koju sam volio najviše na svetu, i dalje je volim, ne mogu protiv sebe - napisao je on.

Njih dvoje su se razveli nakon 25 godina braka, a pevačica je ranije govorila o teškom periodu kroz koji je prošla.

Plakala pred kamerama

Pred kamerama je tada emotivno istakla da joj je u kratkom vremenskom razmaku preminula majka, ali i da je usledio razvod.

Na pitanje da li i danas veruje u ljubav, sa suzama u očima kratko je odgovorila: "Ne znam šta da kažem".

Dodala je i da veruje da Bog daje onoliko koliko čovek može da podnese, te da nakon teških trenutaka dolazi i bolje razdoblje, ali da o razvodu i bolnim iskustvima ne želi detaljno da govori, uz vidnu emotivnu uzdržanost.

Alo/Blic