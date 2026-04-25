Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, nedavno je otvorio dušu i govorio o poslu i privatnom životu.

Istakao je da je veoma blizak sa majkom, dok je, kako je priznao, od oca krio određene tajne.

-Mi smo imali različite poglede. Nikada u životu pred majkom nisam imao nijednu tajnu, a pred njim jesam. Plašio sam se reakcije mog oca. Kada je želeo da me ukori ili ukaže mi na nešto, nije to radio na pravi način, već tako da te ili uplaši ili natera da lažeš - govorio je Boki i dodao:

-Zajednica mojih roditelja je skromna, topla i pre svega puna ljubavi. Ništa devijantno nema u mojoj porodici, možda sam ja taj najdevijantniji - našalio se on.

"Bio sam predmet podsmeha porodice"

Voditelj je često bio predmet podsmeha u svom okruženju, a ništa manje nije bio ismevan ni od strane porodice, prijatelja, kao i osoba sa kojima je bio u emotivnim vezama.

-Bio sam predmet podsmeha porodice, ali i prijatelja. Čak su mi se i neke osobe sa kojima sam bio u emotivnim odnosima takođe podsmevale. Sve sam znao i bio svestan toga, ali sam lagao sebe da će se to promeniti. Nisam imao hrabrosti, hteo sam da budem bitan, ali na pogrešan način. Imao sam slavu, novac i popularnost, a svesno sam dopuštao da me lažu i obmanjuju... Kada presečeš, ostaneš kratak, materijalno, emotivno, svakako - bio je iskren.

Prokomentarisao je i to što mu je porodica u jednom trenutku okrenula leđa.

-Nisam kriv, jer sam svima pomagao koliko sam mogao. Kad god sam bio u prilici da nekome učinim, ja sam to i činio. Kada se to dogodi, shvatiš da su ljudi malodušni, mizerni i veoma sebični. Tada sam shvatio da i ja treba da budem sebičan. Danas sam, u odnosu na ceo svoj dosadašnji život, najsebičniji. Prvo ja, pa moji roditelji, pa sve ostalo. Ako me kontaktira bilo ko, nema razgovora ni kompromisa. Nikome neću da odmognem, ali više neću ni da pomažem. Kada nekoga precrtam, ja sam ga precrtao. Nikada se ništa nije dogodilo što bi poljuljalo moje samopouzdanje - ispričao je Jovanovski za Hype.