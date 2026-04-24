Voditelj i šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, žestoko je isprozivao Daru Bubamaru zbog preterane upotrebe fotošopa i stajlinga koji su, prema njegovom mišljenju, pravi modni promašaj.

Kako je istakao, sve javne ličnosti su dobrodošle u njegov podkast i nema problem da ugosti ni pevačicu Daru Bubamaru iako su već neko vreme na ratnoj nozi.

- U moj podkast su svi dobrodošli, čak i ona blesava Dara Bubamara. Nismo u kontaktu, petnaest godina se nismo čuli. Verujem da ni ona ne bi bila srećna da me čuje, kao ni ja nju. Uvek ću je prozivati za fotošop, jer to što radi nije normalno. Svi koristimo fotošop, pa čak i ja, ali u granicama normale, ali ona nije normalna - istakao je voditelj, pa dodao:

- To više nije vredno komentara. Van svake konkurencije je, ali u negativnom smislu. Dara je zlatna modna malina. Ima i gore obučenih, ali Daru izdvajam jer ona misli da je riba, da je fešn, fensi, a ustvari je treš. Neka juri koga hoće, ali ne oblači se lepo - zaključio je Jovanovski za Informer.

"Podržavam Daru"

Podsetimo, pevačica Marina Visković je otvoreno progovorila o govornoj poruci svoje koleginice Dare Bubamare koja je isplivala u javnost.

U spornoj poruci Dara je prepričavala svoje iskustvo u intimnim odnosima, te se hvalila kako je provela noć sa 29-godišnjim dečkom, a Marina je svojoj koleginici pružila podršku.

- Dara mi je prijateljica i koleginica, zaista sve najbolje mogu da kažem o njoj. Svako ima pravo da priča i radi šta želi u svom životu, ja to sve podržavam. Sada ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje. Mislim, Dara je zaista autentična i ona je jedna privlačna, atraktivna žena koja zrači tom energijom - istakla je Marina.

