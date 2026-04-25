Brat pevačice Marije Šerifović, Danijel Pavlović, govorio je o svojoj privatnosti i poslu, te otkrio da već pet godina ne nastupa aktivno. On je vreme odmora proveo sa porodicom na Baliju, odakle je putem društvenih mreža redovno objavljivao snimke druženja i trenutaka provedenih sa porodicom i prijateljima. -Ne pevam već pet godina. Radim pesme za druge kolege, neka oni pevaju. Tu igricu sam prešao i stavio tačku. Možda tri tačke, nikad ne reci nikad, ali sada se bavim autorskim radom. Moji tekstovi su na albumima Višnje Petrović, Breskvice, Saše Matića, koji je sada izašao. Radim sa mnogo izvođača, evo Silviji Jung sam uradio pesmu - rekao je Danijel

Otvoreno je govorio o razlozima zbog kojih je okačio mikrofon o klin.

-Prestalo je da me "loži". Nisam želeo time da se bavim po svaku cenu, pronašao sam sebe u autorskom i kreativnom delu - istakao je on, te dodao:

-Oni koji me poznaju znaju da sam bio veoma blizak sa Marinom Tucaković. Bili smo veliki prijatelji, gotovo porodica. Rastao sam uz nju, sazrevao i učio šta je dobro, a šta nije, šta treba, a šta ne. Ona me je formirala kao ličnost, ne samo kao čoveka koji se bavi tim poslom. Lepo me je oblikovala. Nosim svu njenu ljubav i energiju u sebi - zaključio je Pavlović za Kurir.