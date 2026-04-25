Poznati pevač Peđa Medenica pred svoj nastup dotakao se skandala sa rijaliti učesnicom Jovanom Cvijanović.

Osvrnuo se i na tvrdnje koleginice Cakane da je odbio da peva na jednom privatnom veselju zbog kog ga je zvala, o čemu se u prethodnom periodu i te kako pričalo.

-Znam o čemu se radi, Cakana me je davno zvala za privatnu proslavu, ja privatne proslave ne radim. Zahvalio sam joj se, ona je ozbiljna dama. Rekla mi je da su ljudi imućni, ali ne radim takve proslave, neću da poletim za parama - rekao je on prvo.

- Radio sam 15 godina i više privatne proslave. Izludeo sam bio! Bog mi je dao da mogu da radim dva sata, pogubio sam živce, naradio sam se puno privatnih proslava. Rešio sam da to ne radim, nema veze sa parama i ko pravi. Svako me razume kad kažem da to ne radim - dodao je Peđa Medenica.

- Svašta se dešavalo, iskreno da vam kažem. Jedan mi je tražio bakšiš nazad, pa sam mu vratio, pa je došao ponovo da mi traži pare nazad! Privatne proslave su takve... Ko god dođe od gostiju voli da bude bitan, da ga primete. Zasitio sam se toga - istakao je pevač.

- "Bolovala mlada Vinka" je pesma koju naručujem u kafani. Bakšiš nikad ne uzimam na nastupima, sve što dođe bakšiša ide muzičarima. Desilo mi se, da, da me ne prepoznaju ljudi, da mi traže kartu za nastup, a ja pevam to veče! Platio sam jednom ulaz za svoju svirku, nemam facu da me svi zapamte - rekao je Peđa.



- Ništa iz privatnog života ne sakrivam. Nema potrebe. Kad sam trebao da reklamiram sebe, bio sam sa strane. Bio sam tekstopisac, tako... Bio sam, eto, u jednom podkastu, ljudi nešto ni ne znaju mnogo o meni. Spremam album, imam već sedam pesama, jednu pesmu ću izbaciti za mesec dana. Album ide za dva meseca - naveo je potom, pa se osvrnuo na tvrdnje rijaliti učesnice Jovane Cvijanović o njihovoj aferi i istakao da li su iste uticale na njegovu porodicu.

- To jeste i te kako uticalo, moram da priznam... Imao sam dozu neprijatnosti, nisam navikao na tako nešto. To je totalno nebitno i bezveze, ne bih ni pričao o tome, iskreno. Da li sam je kontaktirao kad je izašla iz rijalitija? Ma, kakvi... Nisam razmišljao da je tužim. Bilo je neprijatnosti sa mojom suprugom, mi smo zajedno 26 godina. Ona me zna bolje i od braće - istakao je.

