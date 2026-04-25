Pevačica Sanja Maletić je u 52. godini života postala majka.

U junu prošle godine je rodila ćerku Vanju i time ostvarila svoju najveću životnu želju. U braku je više od decenije, koliko je i trajala njena borba da zatrudni.

Sanja Maletić je nekoliko puta javno govorila o trudnoći, vantelesnoj oplodnji i borbi za potomstvo.

- Dokle god dišem, dokle god postoji bilo kakva šansa od Boga i prirode, ja sam tu i odustati neću. Ne mogu da usvojim dete, već dugo, ja sam ’73. godište, ljudi u mojim godinama ne mogu da usvoje decu. Imaš svoju bitku, ima tu dosta neuspeha, ja da sam uspela, ja bih do sada to objavila na sva zvona. Kad je čovek javna ličnost, nema vremena da žali ni sebe ni situaciju takva kakva je. Čovek nema vremena da se isplače i odboluje kada dođe kući iz bolnice nego odmah mora da ide dalje i završava druge stvari, druge obaveze - izjavila je Sanja ranije za domaće medije.

