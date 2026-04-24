Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, otkrio je da su mu se navodno udvarali manekeni Mladen Radulović i Bane Janković.
Boki 13 je obelodanio pikantne detalje iz privatnog života tokom igrice "Odgovori ili jedi" u emisiji "Amidži šou".
Dobio je zadatak da otkrije ime jednog poznatog muškarca koji mu se udvarao.
-Bože dragi, ne da je jedan… Ma reći ću, što da ne, nisam ga ja terao da se udvara. Bilo ih je dosta, ali sa srpske estrade, a da su poznati domaćoj javnosti, Mladen u Velikom bratu i Bane u Farmi - tvrdio je Jovanovski.
Njegov odgovor iznenadio je prisutne u studiju, naročito jer pomenuti muškarci važe za velike zavodnike.
Mladen Radulović bio je u vezi sa pevačicom Anabelom Atijas, dok je Bane godinama bio u ljubavnoj romansi sa Katarinom Živković.
-Lažeš me?! Muvao te je Bane? - upitao ga je Ognjen Amidžić, a Boki je potvrdio, ali nije želeo da ulazi u detalje.
-Ma pusti sad to - poručio je kratko.
Nedavno pušten iz zatvora
Podsetimo, Bojan je najpre uhapšen u akciji "Reket" i prvostepenom presudom 7. aprila 2022. godine osuđen je na devet godina zatvora za prevaru i pranje novca. Međutim, u aprilu 2024. Apelacioni sud u Skoplju je tu presudu poništio, te je Jovanovski pušten na slobodu.
