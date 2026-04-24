Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, otkrio je da su mu se navodno udvarali manekeni Mladen Radulović i Bane Janković.

Boki 13 je obelodanio pikantne detalje iz privatnog života tokom igrice "Odgovori ili jedi" u emisiji "Amidži šou".

Dobio je zadatak da otkrije ime jednog poznatog muškarca koji mu se udvarao.

-Bože dragi, ne da je jedan… Ma reći ću, što da ne, nisam ga ja terao da se udvara. Bilo ih je dosta, ali sa srpske estrade, a da su poznati domaćoj javnosti, Mladen u Velikom bratu i Bane u Farmi - tvrdio je Jovanovski.

Njegov odgovor iznenadio je prisutne u studiju, naročito jer pomenuti muškarci važe za velike zavodnike.

Mladen Radulović bio je u vezi sa pevačicom Anabelom Atijas, dok je Bane godinama bio u ljubavnoj romansi sa Katarinom Živković.

-Lažeš me?! Muvao te je Bane? - upitao ga je Ognjen Amidžić, a Boki je potvrdio, ali nije želeo da ulazi u detalje.

-Ma pusti sad to - poručio je kratko.

Ipak, reč je isključivo o tvrdnjama Jovanovskog, pa se na osnovu njegovih izjava ne može sa sigurnošću zaključiti da su navodi tačni, budući da se do sada nijedna od pomenutih osoba nije oglasila niti je ranije dovođena u vezu sa ovom aferom.

Nedavno pušten iz zatvora

Podsetimo, Bojan je najpre uhapšen u akciji "Reket" i prvostepenom presudom 7. aprila 2022. godine osuđen je na devet godina zatvora za prevaru i pranje novca. Međutim, u aprilu 2024. Apelacioni sud u Skoplju je tu presudu poništio, te je Jovanovski pušten na slobodu.