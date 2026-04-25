Pevačica Mina Kostić i Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, ponovo su u fokusu javnosti.

Njihova veza, koja je nedavno krunisana veridbom, izazvala je brojne reakcije, a emotivna objava koju joj je Kasper uputio na Instagramu dodatno je podigla interesovanje.

Dok su jedni oduševljeni njihovom ljubavnom pričom, drugi su i dalje skeptični.

-Možda je neka žena volela svog muškarca više, možda je neki muškarac voleo svoju ženu više. Možda… Ono što nijedna žena, niti muškarac više nema, jeste bezgranično divljenje jedne žene prema svom muškarcu i bezgranično divljenje jednog muškarca svojoj ženi, kakvo nas dvoje imamo jedno prema drugom 24/7“ - napisao je Mane, te dodao:

-Volite se, ali još važnije, divite se svojim boljim polovinama. Divljenje je najmoćniji štit ljubavi - naglasio je na kraju.

Pevačica otpustila sve saradnike

Njih dvoje su nedavno odlučili da naprave veliki preokret u njenoj dosadašnjoj karijeri i načinu rada.

Mane se oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem je objavio da pevačica započinje novo poglavlje.

Kako je naveo, Mina prekida saradnju sa dosadašnjim posrednicima i ne želi više da bude deo "estradnih klanova".

-Mina nikada nije pripadala, niti će pripadati nijednom estradnom jatu. Uvek je bila svoja i tako će i ostati. Zajednički smo doneli odluku da ona nije pevač koji bi se vezivao za jednog menadžera ili produkcijsku kuću. Ona spada u pevače koji pevaju za narod, isključivo za narod, a ne za industriju - istakao je u svom obraćanju na društvenim mrežama.

Pored ove radikalne promene, vlasnicima klubova i javnosti jasno je stavio do znanja da će upravo on od sada imati ključnu ulogu u komunikaciji povodom njenih nastupa.