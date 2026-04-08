Voditelj Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 izašao je u javnost i pred kamerama podkasta čiji je domaćin, progovorio je o bolnoj temi, Marini Tucaković, sa kojom se družio sve dok nije izdahnula tužne 2021. godine.

Naime, govoreći o Marininoj sahrani održanoj na Novom groblju, Boki 13 je otkrio zašto je sin preminule, Milan Radulović Laća , reagovao burno na pojavljivanje Cece RažnatoviĆ sa kojom je Marina godinama sarađivala.

- Laća nije dao da Ceca prisustvuje Marininom pomenu. Kada je Marina bila bolesna i kada joj je bio najpotrebniji novac za lečenje jer su to bile ozbiljne terapije koje su koštale mnogo. Ceca nijednom nije pitala da li joj trebaju pare za lečenje, da li treba jedan dinar, evo… bez da iko zna. Marina je bukvalno dala Ceci muzički i estradni identitet. Davao sam i plaćao šta treba - istakao je Boki i dodao:



- Ceca je donela samo bolnički krevet, koji je obezbedila i koji je Marina postavila u svoj dnevni boravak. Ono što sam saznao pre nekoliko meseci, od jedne zajedničke prijateljice, kada sam bio kod Marine na pomenu, jeste to da je Ceca tražila da joj se taj bolnički krevet vrati nazad nakon njene smrti. Na pomen, inače, nije ni došla, niti je ispoštovala.

Burna Laćina reakcija

Podsetimo, kada je povorka stigla do groba, sin Marine Tucaković, Milan Laća Radulović se obratio Svetlani Ceci Ražnatović, Saši Matiću i Milanu Kaliniću i navodno im zabranio da priđu grobu.

- Vi nemojte da prilazite grobu, ostali mogu - rekao je navodno Milan Laća Radulović Ceci, Saši i Milanu kada je sahrana završena, zbog čega su mnogi navodno ostali u šoku.



Samo godinu dana od Marinine smrti, stigla je tužna vest iz Izraela, Milan Radulović Laća pronađen je u beživotnom stanju, a nekoliko dana kasnije sahranjen je pokraj majke.

