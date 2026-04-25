Penzioneri u Srbiji mogu da očekuju nastavak rasta primanja u narednom periodu, a projekcije pokazuju kako bi se penzije mogle kretati sve do kraja decenije, ukoliko se zadrži sadašnji tempo ekonomskog rasta.

Prema procenama, prosečna penzija bi mogla da dostigne oko 750 evra do 2030. godine. Paralelno sa tim, očekuje se i rast zarada, koje bi u istom periodu mogle da porastu na približno 1.700 evra.

Rast se nastavlja iz godine u godinu

Dosadašnja povećanja već su donela konkretne pomake, a plan je da se taj trend nastavi. Penzije su u prethodnom periodu uvećane za više hiljada dinara, a najave ukazuju da će nova usklađivanja pratiti stanje u budžetu i ukupna ekonomska kretanja.

Model povećanja predviđa postepeni rast, bez naglih skokova, ali uz kontinuitet koji bi trebalo da donese stabilnost penzionerima.

Poseban fokus na najniže penzije

Najveća pažnja usmerena je na građane sa najnižim primanjima. Reč je o penzionerima čija su mesečna primanja ispod 40.000 do 45.000 dinara.

Za ovu grupu razmatraju se dodatne mere podrške, kako bi se smanjile razlike i poboljšao kvalitet života.

Dugoročni plan države

Cilj nije jednokratno povećanje, već kontinuirani rast koji prati razvoj ekonomije. Time bi se, kako se navodi, obezbedilo postepeno jačanje kupovne moći i sigurniji finansijski položaj najstarijih građana.

Ukoliko se planovi ostvare, penzioneri bi do kraja decenije mogli da osete značajno poboljšanje standarda, uz stabilniji prihod i veću sigurnost.