Srpski milioner Filip Cepter i njegova supruga Madlena pre dve decenije usvojili su ćerku Emu. Ova devojka privlači veliku pažnju na socijalnim mrežama. Često odgovara na pitanja svojih pratioca iskreno i bez zarške. Ovoga puta je ispričala detalje iz privatnosti o čemu do sada nije govorila javno, a tiče se njenih biološih roditelja, ali se dotakla i borbe sa anksioznošću.



Da li si nekada imala anksioznost ili depresiju? Kako se boriš sa tim ako si imala?



- Dobro pitanje. Da, naravno. Mislim da većina ljudi u ovom svetu u kojem trenutno živimo imali su ili trenutno imaju anksioznost ili osećanje deprsije. Za mene, iskreno bih rekla je najbitnije to što sam studirala psihologiju, koliko ima toga da se još nauči.U stvari, ja sam uzela to da studiram jer me je mnogo interesovalo, o našem mozgu toliko toga ima da se nauči.Pogotovo sebi da pomognem.Proučila sam dosta o tim temama kako sebi da pomognem, kako to da uradim, čitala sam dosta knjiga isto, i naravno da naučim šta je u redu, a šta nije normalno-objasnila je ona.





Top tri tvoje omiljene aktivnosti?

- Obožavam da budem sa svojim kucama, kao da su mi porodica. Izlazim sa njima, i volim da su srećni. Veoma mi se menjaju omiljene aktivnosti. Probala sam da se pentram po drveću. Dakle, volim aktivnosti gde mogu da se diskonektujem od obaveza. Volim da vidim nova mesta i nove stvari.

Da li znaš ko su ti biloški roditelji?

- Ne. To ne znam.

Da li voliš da putuješ?

- Da i ne. Sa jedne strane ne volim dugo da putujem. Generelno ne volim da putujem to mi stvara mnogo anksioznosti. Volim da budem u novom mestu i da vidim nove stvari. Tako da i da i ne. Divno je biti u Marakešu. Tamo je kultura različita. Bila sam mala i ne sećam se mnogo, ali svaka destinacija ima svoju lepotu.

