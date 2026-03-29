Sofija Šašić, ćerka poznatog pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović, od ranog detinjstva bila je izložena javnosti, ali je o razvodu svojih roditelja i porodičnim tajnama dugo ćutala.

Sada je rešila da otvori dušu i iskreno progovori o tome kako su izgledali njeni dani nakon raspada porodice, ali i kakav je zapravo odnos njenih roditelja danas.

Kako je priznala, rane iz detinjstva su tek kasnije počele da bole, a šokantna realnost je nastupila tek nakon samog kraha braka.

- Scena, svađa i rasprava dok su bili u braku nije bilo. Tek možda posle razvoda, kada sam ja malo porasla i psotala svesna svega, tada je počela realnost da me udara. Najteže je bilo kada sam shvatila da smo svi odvojeno i da ne živimo zajedno. Sve kasnije mi je teže padalo nego sam razvod. Tata mnoge stvari pravda time da su to bile neke godine, tinejdžerski dani, ali nije baš to tako - priznala je Sofija.

Iako su godinama punili novinske stupce, susret Sonje i Željka bio je, prema Sofijinim rečima, prava glumačka majstorija:

- Sada sam zrela i svesna. Prijateljski odnos nikada neće moći da imaju. Pre dve godine su se sreli na jednoj svadbi i tada sam im rekla da sam ponosna na njih i kako su odglumili taj susret. Željko joj se javio, izašao je po nas, Sonja se njemu takođe lepo javila, kao da se viđaju stalno i kao da su komšije. Rekla sam da su promašili profesiju i da su trebali da se bave glumom. Vrlo zanimljivo, da se oni dugačak period nisu ni sreli ni videli - ispričala je Šašićeva.

"Umem da budem gora od mame"

Kada se radi o dinamici i odnosu između njenog oca i Ace Lukasa sa kojim je Sonja kasnije stupila u brak, Sofija tvrdi da su medijske priče o njihovom navodnom ratu preuveličane:

- Ta priča o Lukasu i Željku mislim da je glupost. Ni oni se nisu sreli, a i da se desi, verovatno bi to bilo na aerodromu. Verujem da bi se javili jedan drugom, ko bi tu prvi prišao to ne znam. Kada ja nisam govorila sa svojim ocem, Aca je baš bio protiv toga. Te priče "rekla-kazala" niti me zanimaju, niti pratim. Moj otac jako poštuje sa kime sam ja odrasla, a i Aca poštuje mog roditelja i to je jedino važno - govorila je Sofija.

Na život pod istim krovom sa poznatim folkerom osvrnula se sa dosta poštovanja:

- To je čovek pored koga sam odrasla i počela da izlazim. Čovek pored koga sam upoznala noćni život. Uvek je bio podrška i ko god da nam je prošao kroz kuću, on je davao savete i analize ko je kakav. Mama je bila nepogrešiva u proceni ljudi - priznala je Šašićeva.

Osim toga, kaže da život sa Lukasom i Sonjom nije uvek bio idealan i da je umela da postavi granice.

- Bilo je tu svega. Nisam mamina ćerka, pa drvlje i kamenje po njemu. Kada on pretera i pogreši, umem da budem gora od mame, ali kada je on u pravu ja držim njegovu stranu. Bilo je situacija da me Aca zove i kaže mi da da prenesem Sonji da mu se javi na telefon. Dešavalo se da je stvarno nagovorim da ga pozove - prisetila se za Adria TV.

BONUS VIDEO: