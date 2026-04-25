Broj poginulih u izraelskim napadima u Libanu od 2. marta dostigao je 2.496, saopštilo je danas libansko Ministarstvo zdravlja.

Kako se navodi, u napadima je povređeno 7.725 osoba od najnovije eskalacije sukoba u Libanu, prenela je Al Džazira.

Libansko Ministarstvo je u dnevnom izveštaju dodalo da je broj raseljenih u centrima za evakuaciju premašio 120.000, dok je istovremeno u tim centrima smeštena oko 31.000 porodica.

Više od 62.000 stambenih jedinica, prema proceni libanske vlade, uništeno je ili oštećeno u izraelskim napadima na Liban.