Legendarni roker Bora Đorđević i danas se smatra umetnikom koji je ostavio snažan trag na domaćoj muzičkoj sceni, ali malo je poznato kakav je incident napravio tokom školovanja.

Iako vlada veliko poštovanje prema njegovom stvaralaštvu, sugrađani rado prepričavaju uspomene iz mladosti.

Jedan od ljudi koji je sa njim pohađao gimnaziju podelio je zanimljivu anegdotu, slavni muzičar je, navodno, bio izbačen iz škole zbog šale koju je priredio tadašnjoj direktorki.

- Njega znam još iz gimnazije, mada su ga izbacili. Šalio se sa direktorkom i prešao je granicu. Nije smeo tako "grubo" da se našali. Ostaju i dalje svakako njegove pesme, i dalje ćemo slušati - rekao je jedan od građana za medije nakon Borine smrti.

Podsetimo, preminuo je 4. septembra 2024. godine, ali nasleđe njegovih pesama i energija kojom je živeo i dalje žive među publikom.

Đorđević je od osnivanja 1978. bio frontmen i autor tekstova rok sastava Riblja Čorba, dok je pre toga svirao u bendovima Suncokret i Rani mraz.

Smatra se jednim od najistaknutijih muzičara srpske i jugoslovenske rok scene, sa ogromnom bazom fanova i snažnim uticajem u javnosti.

