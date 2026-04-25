Milica Todorović se nedavno našla u centru skandala kada se u javnosti pojavila priča da je rodila dete oženjenom čoveku.

Od tog momenta se javnost deli na one koji podržavaju ovaj potez i smatraju ga hrabrim, i na one koji se protive Miličinoj odluci.

Jedna od prvih koja se stala na Miličinu stranu bila je voditeljka Ana Sević koja je i komentarisala fotografiju koju je pevačica objavila sa sinom.

- Najvažniji i najlepši dodir koji ti život može podariti - napisala je Ana ispod fotke.

Ipak, pri dolasku na današnje snimanje emisije "Zvezde Granda" Ana je sve iznenadila potezom.

Na pitanje o situaciji u kojoj se Milica nalazi nije želela da da odgovor, već je brzim hodom ušla u studio.

"Estrada je puna vanbračne dece"

Dara Bubamara se javno obratila koleginici Milici Todorović, koja je u centru medijske pažnje posle porođaja, kada se saznalo da je rodila sina oženjenom muškarcu.

Istakla je da je Milici čestitala na rođenju sina, te poručila da je ne interesuju priče o partneru njene koleginice.

- Čula sam se sa Milicom čim se porodila, čestitala sam joj, rekla sam joj: "Da si živa i zdrava, ti i tvoj sin. Videćeš šta znači sin". Odgovorila mi je: "Hvala ti, ljubavi", ostalo me ne zanima - rekla je Bubamara i dodala:

- Ne želim da ulazim u tuđe živote, ne interesuje me da li je devojka mlađa, momak stariji, ko šta radi. Meni je totalno bezveze, da razmišljam sa kim je Milica, da li je oženjen, to je moja draga koleginica koju mnogo volim i sa kojom sam se družila i sarađivala. Napokon se ostvarila kao majka, ja sam joj čestitala, presrećna sam zbog je.

Kako je dalje otkrila, na estradi ima dosta vanbračne dece, a ona čuva tajne mnogih kolega.

- Estrada je puna vanbračne dece, ja znam te tajne, ali to je njihov život, a Milica je valjda interesantna. Žena neka uživa sa svojim detetom, u porodici svojoj, to u najlepši dani. Ne interesuje me verenik, bitno je da se rađaju deca, da li u braku ili vanbračno, manje je bitno.

