Novi britanski tenk Čelendžer 3 već godinama izaziva pažnju vojne javnosti, ali nakon rata u Ukrajini interesovanje za ovu mašinu dostiglo je vrhunac. U trenutku kada se globalno ulaže ogroman novac u modernizaciju vojske, London je odlučio da napravi ozbiljan iskorak.

Prema izveštajima britanskih medija koji su imali uvid u proces proizvodnje, ovaj tenk se opisuje kao tehnologija koja „nadmašuje sve što trenutno ima Rusija“. Posebno se ističe njegova prednost u odnosu na ruski T-14 Armata, koji i dalje nije masovno korišćen na frontu.

Plan predviđa da britanska vojska do 2027. godine dobije 148 ovih oklopnih vozila, dok se vrednost celog projekta procenjuje na oko milijardu funti.

Zaštita kakvu svet retko vidi

Jedan od ključnih aduta Čelendžera 3 je njegova zaštita. Stručnjaci tvrde da je reč o jednom od najbezbednijih tenkova ikada napravljenih.

– Njegov nivo zaštite je spektakularan. Malo je sistema u svetu koji mogu da mu pariraju – navode iz britanske vojske.

Posebnu pažnju privlači sistem aktivne zaštite koji može da detektuje dolazeće projektile i uništi ih pre nego što pogode tenk. Ova tehnologija postaje presudna na modernom ratištu, gde dronovi predstavljaju jednu od najvećih pretnji.

Vatrena moć koja probija sve

Čelendžer 3 dobija potpuno novi glatkocevni top kalibra 120 mm, koji omogućava ispaljivanje projektila većom brzinom i većom preciznošću.

Nova municija povećava probojnost oklopa neprijateljskih vozila, ali i borbeni domet. Iako će broj projektila biti smanjen, efikasnost svakog hica biće značajno veća.

Kontroverze oko opreme

Ipak, nije sve bez polemika. Aktivni sistem zaštite Trophy, koji će biti ugrađen u tenk, dolazi iz Izraela. Upravo ta činjenica izaziva reakcije u delu evropske javnosti, posebno zbog političkih tenzija i protesta vezanih za Bliski istok.

Digitalno bojište i nova era rata

Osim oklopa i naoružanja, Čelendžer 3 donosi i napredne elektronske sisteme, savremene nišanske uređaje i integraciju u digitalno bojište.

To znači da će ovaj tenk biti deo mreže koja u realnom vremenu razmenjuje podatke sa drugim jedinicama, što dodatno povećava njegovu efikasnost.

Problem: težina od 82 tone

Jedina ozbiljna dilema ostaje mobilnost. Sa dodatnim oklopom, težina tenka može dostići čak 82 tone, što ga čini jednim od najtežih na svetu.

To može uticati na brzinu i pokretljivost, posebno u zahtevnim uslovima na terenu.

Ulazak u službu

Trenutno se sprovode testiranja, a plan je da osam prototipova posluži kao osnova za serijsku proizvodnju. Ukupno 148 tenkova biće modernizovano iz postojećih modela Čelendžer 2.

Britanska vojska očekuje da će ova generacija oklopnih vozila ostati u upotrebi najmanje do 2040. godine.