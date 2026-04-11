U susret Vaskrsu, prazniku koji simbolizuje pobedu života, sa Bokijem 13 razgovaramo o tome kako danas, nakon svih životnih iskušenja, pronalazi snagu u veri, zašto je luksuzne magazine zamenio toplinom porodičnog doma i zbog čega smatra da je istina jedini trend koji nikada ne izlazi iz mode.

Boki, tvoj vizuelni identitet oduvek je bio ispred vremena. Kako ove godine izgleda tvoja vaskršnja estetika – da li su jaja u trendi pastelnim bojama ili si se odlučio za neki neprevaziđeni, luksuzni glamur?

- Za ovaj praznik najviše volim ono što je najnormalnije. Moja vaskršnja estetika ove godine fokusirana je na toplinu i lepo ukombinovane boje. Iako volim modu, za vaskršnja jaja biram standardne, tradicionalne boje. Vaskrs za mene simbolizuje život, pa je i sama dekoracija u tom duhu – prijatna i puna simbolike.

Da li je vaskršnja trpeza u tvom domu poput onih iz prestižnih svetskih magazina i ko je zadužen za tu besprekornu dekoraciju?

- Moja trpeza je sasvim normalna, kao i kod svake druge porodice. Nije mi bitno da to izgleda kao iz svetskih magazina; bitnije mi je da vlada toplina i porodična atmosfera. Najvažnije je da smo tog dana svi na okupu, sa roditeljima i dragim ljudima, i da nas veže lepo raspoloženje, a ne puki prestiž.

Vaskrs je praznik novih početaka. Kako danas gledaš na veru i unutrašnju snagu koja te pokreće?

- Veru doživljavam kao nešto veoma posebno što pokreće unutrašnju snagu u svakome od nas. Nakon svega što sam prošao, danas se još više radujem svakom prazniku. Posebno cenim ove dane jer nam pružaju priliku da budemo sa bližnjima. Volim i poštujem svoju veru i tradiciju, jer me one suštinski ispunjavaju.

Da li za ovaj praznik praštaš onima koji nisu imali stila (ili hrabrosti) da te prate, i kakvu poruku šalješ onima koji te verno vole?

- Nemam "zle krvi" ni prema kome. Onima koji nisu imali stila ili hrabrosti da me prate, želim samo da su živi i zdravi. Istu poruku šaljem i onima koji me vole: budite živi, zdravi i radujte se svakom novom danu. Sreća je definitivno u malim stvarima koje život čine lepim.

Kada bi Vaskrs bio modni editorijal, koja bi bila tema tvoje priče? Šta želiš sebi i svetu – više ljubavi, stila ili istine?

- Vaskrs ne može biti modna tema, on je praznik života, pa bi tema bila "živopisne boje i dobra energija". Što se tiče želja, biram ljubav i istinu. Uvek govorim istinu i volim da je čujem, koliko god bila bolna. A što se stila tiče, njega imam i više nego što je potrebno, čak bih mogao i da ga poklonim onima koji ga nemaju.