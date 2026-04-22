Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, prepoznatljiv je po specifičnom načinu odevanja, a poznato je i da je imao nekoliko plastičnih operacija.

Naime, Boki 13 je, otkako je zakoračio u javni svet, prošao kroz više faza promene izgleda.

Na društvenim mrežama svojevremeno se pojavila i njegova fotografija iz mlađih dana, koja je privukla veliku pažnju javnosti.

Iako ga javnost danas poznaje kao plavokosog, njegova prirodna kosa zapravo je smeđa.

Pored toga, u izgledu lica primetne su promene koje se povezuju sa estetskim korekcijama. Na osnovu pomenute fotografije, može se primetiti da su usne uvećane, kao i da su rađene korekcije jagodica, dok nije poznato da li je imao još neke intervencije.

Fotografija je na društvenim mrežama izazvala brojne reakcije, a deo komentara bio je da je ranije izgledao bolje.

"Kakav šmeker je bio", "Uopšte ne liči na sebe", "Treba da razmisli da približno vrati stari izgled" neki su od komentara.

Nedavno pušten iz zatvora

Podsetimo, Bojan je najpre uhapšen u akciji "Reket" i prvostepenom presudom 7. aprila 2022. godine osuđen je na devet godina zatvora za prevaru i pranje novca. Međutim, u aprilu 2024. Apelacioni sud u Skoplju je tu presudu poništio, te je Jovanovski pušten na slobodu.