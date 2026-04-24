Pevačica Vesna Zmijanac progovorila je o braku sa harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišem koji je nakon razvoda sreću pronašao kraj njene koleginice Zorice Brunclik.

Iako je godinama ćutala o ovoj temi, Vesna Zmijanac je nedavno progovorila o problemima u njihovom braku i objasnila šta im je bila najveća prepreka.

- On je bio jedini kolega u mom ljubavnom životu. Kod Miroljuba mi je bilo specifično što je bio prvak u muzici, u harmonici. Kada sam ga upoznala, došao je iz Nemačke gde je studirao. Bilo je nešto kod njega što nije bilo u skladu sa mojim mozgom. Zapravo, ja sam bila zaljubljena u njegovo sviranje, on je tu bio besprekoran, ali to nije bilo dovoljno- iskreno je rekla Vesna, pa dodala:

- Drugo, nismo imali decu, a to je velika stvar. Ne znam zbog čega, niko ne zna, ni on ni ja. Radili jesmo na tome, ali se ništa nije zbivalo. On je kasnije odmah dobio decu, a ja sam rodila Nikoliju. Neki gen tu nije štimao. Sve je bilo u apsolutnom redu, ali ne vredi. Nekad je sudbina da to bude tako - ispričala je pevačica.

"Bio je kraj dok smo bili zajedno"

Prisetila se i rastanka.

- Nekoliko meseci posle mene, bila je neka turneja, neki koncerti u Parizu, to se tamo nešto smuvalo, izdešavalo, ali dobro. Kod nas je bio kraj već davno pre toga. Čak i kad smo bili zajedno, nismo bili, bio je kraj dok smo bili u braku. Nije štimalo, nije imalo šta da pogura tu stvar - rekla je Vesna Zmijanac u podkastu kod Bokija 13 i dodala da Zorica Brunclik nije bila razlog njihovog razvoda.

BONUS VIDEO: