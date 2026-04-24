O svadbi Meline Džinović i britanskog bogataša u Monaku danima bruji javnost. Ovo je jedna od najluksuznijih svadbenih proslava žena sa naše estrade proteklih godina i održana je na dve lokacije - u Monaku i Italiji.

Međutim, svadba naše pevačice proglašena je jednom od najluksuznijih u 21. veku, a reč je o ceremoniji Sandre Meljničenko, nekadašnje članice grupe "Models".

Sandra i Andrej Meljničenko u braku su skoro dve decenije, a detalji luksuzne proslave i danas se prepričavaju. Ruski biznismen je za venčanje sa pevačicom dao čak tri miliona dolara.

Ceremonija je organizovana 2005. godine i na listi je najluksuznijih u 21. veku. Nalazi se odmah iza onog, koje je britanska kraljevska porodica organizovala za Kejt Midlton i princa Vilijama.

Privatni avioni dolazili po goste

Slavlje je trajalo tri dana, a po mladine goste, galantni Rus je poslao privatne avione koji su ih iz Beograda, Splita, Pariza, Londona i Moskve dovezli do Nice.

Prve večeri održan je bajkoviti performans na njegovom imanju Kap Antiba. Ovaj posed nalazi se na Azurnoj obali u ekskluzivnoj zoni za odmor i obuhvata četiri kvadratna kilometra. Ograđen je šumom pa je nedostupan pogledima. Na čempresima su dominirali buketi raskošnog cveća i ogromni plastični leptiri. Baletani u srebrnim odelima izveli su plesnu tačku, a artisti na visećim motkama lelujali su se iznad zvanica. Za večeru su služeni rakovi, školjke i hobotnice, a Sandra i Andrej tek tada su pozdravili prisutne zvanice. Kraj prve večeri označio je vatromet, a iznad morske obale na plaži lebdeo je pravi klavir s pijanistom.

Drugog dana venčanje je obavljeno na istom imanju u pravoslavnoj kapeli, koja je izgrađena specijalno za ovu priliku. Mlada je vila u svilenoj venčanici kreatorke Vere Vang, a na njoj su sijali dvadesetčetvorokaratni dijamanti - minđuše i prste.

Venčao ih je ruski sveštenik, a svečani ručak održan je u restoranu kroz koji teče potok. Potom su nastupili Vitni Hjuston, Enrike i Hulio Iglesijas i Kristina Agilera, koji su za nastup dobili nekoliko miliona dolara.

Trećeg dana svadbe Sandre Meljničenko zvanice su prisustvovale ručku u ekskluzivnom hotelu Eden Rok, nakon čega su se mladenci sa gostima oprostili.

